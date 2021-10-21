Большая пресс-конференция Путина. Когда она пройдет и в каком формате

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Что известно о конференции?

Лидер страны встречается с журналистами ежегодно — с 2001 года (кроме периода с 2008 по 2012 год, когда Путин был премьер-министром).

Первая конференция оказалась самой короткой и продлилась 1 час 35 минут. Самая продолжительная — в 2008-м — заняла 4 часа 40 минут. Добавим, что с 2004 года ежегодная встреча длится не меньше 3 часов.

Владимир Путин на большой пресс-конференции. kremlin.ru

Во время третьего президентского срока Владимира Путина число аккредитованных участников конференции не опускалось ниже 1 250.