Большая пресс-конференция Путина. Когда она пройдет и в каком формате

Лидер страны встречается с журналистами ежегодно — с 2001 года (кроме периода с 2008 по 2012 год, когда Путин был премьер-министром).
Первая конференция оказалась самой короткой и продлилась 1 час 35 минут. Самая продолжительная — в 2008-м — заняла 4 часа 40 минут. Добавим, что с 2004 года ежегодная встреча длится не меньше 3 часов.
Во время третьего президентского срока Владимира Путина число аккредитованных участников конференции не опускалось ниже 1 250.
В декабре 2020-го формат большой пресс-конференции изменили из-за пандемии. Часть журналистов находилась с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, еще часть беседовала с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кстати, обычно мероприятие проходит именно там.
«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Точную дату мероприятия он не назвал.