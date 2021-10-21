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Жизнь

Большая пресс-конференция Путина. Когда она пройдет и в каком формате

Президент России Владимир Путин планирует провести большую пресс-конференцию, передает ТАСС. Рассказываем, что это за мероприятие и в каком формате оно пройдет.

Владимир Путин на пресс-конференции.
Владимир Путин на пресс-конференции.
kremlin.ru
1
Что известно о конференции?

Лидер страны встречается с журналистами ежегодно — с 2001 года (кроме периода с 2008 по 2012 год, когда Путин был премьер-министром).

Первая конференция оказалась самой короткой и продлилась 1 час 35 минут. Самая продолжительная — в 2008-м — заняла 4 часа 40 минут. Добавим, что с 2004 года ежегодная встреча длится не меньше 3 часов.

Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Владимир Путин на большой пресс-конференции.
kremlin.ru

Во время третьего президентского срока Владимира Путина число аккредитованных участников конференции не опускалось ниже 1 250.

2
Какой была пресс-конференция Путина в 2020 году?

В декабре 2020-го формат большой пресс-конференции изменили из-за пандемии. Часть журналистов находилась с Путиным в его подмосковной резиденции в Ново-Огарево, еще часть беседовала с ним по видеосвязи из Центра международной торговли. Кстати, обычно мероприятие проходит именно там.

Владимир Путин на большой пресс-конференции.
Владимир Путин на большой пресс-конференции.
kremlin.ru
3
Как большая пресс-конференция пройдет в 2021-м?

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Точную дату мероприятия он не назвал.

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