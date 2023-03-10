10 марта
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Жизнь

Что известно о концерте Ольги Бузовой, который пройдет в Барнауле

Российская певица и телевезда Ольга Бузова отправляется на очередные гастроли по России. В списке городов есть и Барнаул. Когда барнаульцы смогут потанцевать под Бузову и потрясти своими арбузами — в материале altapress.ru.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин
1
Когда пройдет концерт Ольги Бузовой в Барнауле?

На гастроли Ольга Бузова отправилась сразу после завершения съемок нового сезона «Звезды в Африке», сообщила она в соцсетях.

Дата выступления в Барнауле назначена на 12 мая.

Кстати, вот как проходил ее предыдущий концерт в Барнауле в 2019 году:

2
Где он будет проходить?

Концерт будет проходить в скандально известном комплексе «Планета Q».

Ранее ранее местные жители жаловались на шум, который устраивают в комплексе. Днем «Планета Q» работает как бассейн, а вечером устраивает шумные вечеринки.

Теперь комплекс обвиняют в незаконной вырубке леса. Участок земли площадью в 2,75 га в поселке Борзовая Заимка планировали задействовать в развлекательных целях. По словам местных, для этого рабочие вырубают на территории деревья.

3
Сколько городов в графике Бузовой?

Всего Ольга Бузова собирается выступить в 30 городах. Она начала 8 мрата в Дубае и планирует закончить гастроли 5 августа в Сочи.

Даты, города и площадки еще будут добавляться, заявила певица.

4
Что будет на концерте?

Судя по опубликованным кадрам, зрителей ожидают яркое свето-шоу. Бузова вместе с подтанцовкой будут одеты в блестящие купальники.

«На сцене улыбка, на завтра гастроли. Взлет и посадка, сила воли, сила в Оле», — представляют ее организаторы.

Стоит ожидать и нового звучания. Ведь ранее Бузова смогла взять 9 октав, чем удивила многих зрителей.

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