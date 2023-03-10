Что известно о концерте Ольги Бузовой, который пройдет в Барнауле

На гастроли Ольга Бузова отправилась сразу после завершения съемок нового сезона «Звезды в Африке», сообщила она в соцсетях.
Дата выступления в Барнауле назначена на 12 мая.
Кстати, вот как проходил ее предыдущий концерт в Барнауле в 2019 году:
Концерт будет проходить в скандально известном комплексе «Планета Q».
Ранее ранее местные жители жаловались на шум, который устраивают в комплексе. Днем «Планета Q» работает как бассейн, а вечером устраивает шумные вечеринки.
Теперь комплекс обвиняют в незаконной вырубке леса. Участок земли площадью в 2,75 га в поселке Борзовая Заимка планировали задействовать в развлекательных целях. По словам местных, для этого рабочие вырубают на территории деревья.
Всего Ольга Бузова собирается выступить в 30 городах. Она начала 8 мрата в Дубае и планирует закончить гастроли 5 августа в Сочи.
Даты, города и площадки еще будут добавляться, заявила певица.
Судя по опубликованным кадрам, зрителей ожидают яркое свето-шоу. Бузова вместе с подтанцовкой будут одеты в блестящие купальники.
«На сцене улыбка, на завтра гастроли. Взлет и посадка, сила воли, сила в Оле», — представляют ее организаторы.
Стоит ожидать и нового звучания. Ведь ранее Бузова смогла взять 9 октав, чем удивила многих зрителей.