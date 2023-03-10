Что известно о концерте Ольги Бузовой, который пройдет в Барнауле

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Сколько городов в графике Бузовой?

Всего Ольга Бузова собирается выступить в 30 городах. Она начала 8 мрата в Дубае и планирует закончить гастроли 5 августа в Сочи.

Даты, города и площадки еще будут добавляться, заявила певица.