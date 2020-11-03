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Жизнь

Что категорически нельзя делать 3 ноября: народные приметы на Иларионов день

3 ноября отмечается народно-христианский праздник Иларионов день. По-другому его называют Первая пороша, Илларион, Иларион Великий. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Зима. Иней. Рябина.
Зима. Иней. Рябина.
Михаил Хаустов

Народные традиции 3 ноября

На Иларионов день начинала сыпать пороша. Дорога становилась непролазной, и поездки откладывали на другую дату.

Наши предки также считали, что в этот день категорически нельзя отправляться в путь, потому что это сулит большие несчастья.

3 ноября старались не впускать никого в дом. Этот день проводили со своей семьей, вспоминая всех усопших родственников.

В старину с этого дня пошла традиция ставить кресты у дороги или на перекрестках, где погибали люди в автомобильных катастрофах. Помимо памяти, это делалось с той целью, чтобы перекреститься и уберечь себя от воздействия злых духов.

Автомобили на дороге. Гололед.
Автомобили на дороге. Гололед.
altapress.ru

Народные приметы 3 ноября

  • Дым вверх идет — погода будет ясной и солнечной.
  • Если снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.
  • Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
  • Если дым поднимается столбом, то погода скоро наладится.
  • Если не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.
  • Пошел густой, частый снег — к скорому прекращению холодов.
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