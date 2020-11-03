Что категорически нельзя делать 3 ноября: народные приметы на Иларионов день

Народные традиции 3 ноября
На Иларионов день начинала сыпать пороша. Дорога становилась непролазной, и поездки откладывали на другую дату.
Наши предки также считали, что в этот день категорически нельзя отправляться в путь, потому что это сулит большие несчастья.
3 ноября старались не впускать никого в дом. Этот день проводили со своей семьей, вспоминая всех усопших родственников.
В старину с этого дня пошла традиция ставить кресты у дороги или на перекрестках, где погибали люди в автомобильных катастрофах. Помимо памяти, это делалось с той целью, чтобы перекреститься и уберечь себя от воздействия злых духов.
Народные приметы 3 ноября
- Дым вверх идет — погода будет ясной и солнечной.
- Если снег выпал и не растаял на деревьях, значит, не растает и на земле.
- Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.
- Если дым поднимается столбом, то погода скоро наладится.
- Если не все листья упали с деревьев, то зима будет холодной.
- Пошел густой, частый снег — к скорому прекращению холодов.