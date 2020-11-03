Что категорически нельзя делать 3 ноября: народные приметы на Иларионов день

3 ноября отмечается народно-христианский праздник Иларионов день. По-другому его называют Первая пороша, Илларион, Иларион Великий. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 3 ноября

На Иларионов день начинала сыпать пороша. Дорога становилась непролазной, и поездки откладывали на другую дату.

Наши предки также считали, что в этот день категорически нельзя отправляться в путь, потому что это сулит большие несчастья.

3 ноября старались не впускать никого в дом. Этот день проводили со своей семьей, вспоминая всех усопших родственников.

В старину с этого дня пошла традиция ставить кресты у дороги или на перекрестках, где погибали люди в автомобильных катастрофах. Помимо памяти, это делалось с той целью, чтобы перекреститься и уберечь себя от воздействия злых духов.

Автомобили на дороге. Гололед. altapress.ru

Народные приметы 3 ноября