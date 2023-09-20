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Жизнь

Что категорически нельзя делать в день Макария Оптинского

20 сентября проходит церковный день памяти преподобного Макария Оптинского.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Народные традиции на Макария Оптинского

Этот день благоприятен для всех домашних дел: от уборки до ремонта.

Также это хороший день для новых начинаний и плодотворной работы.

Сон в ночь на 20 сентября — указывающий. Может дать ценную подсказку, а именно — указать на главную проблему, из-за которой происходит большинство бед и неудач.

Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Что нельзя делать на Макария Оптинского

  • Хвалиться своими удачами и победами — сойти с белой полосы, начнутся сплошные неурядицы и проблемы.
  • Подсчитывать свои доходы, сбережения, запасы, одежду — можно этого лишиться.
  • Принимать подарки от малознакомых или незнакомых людей — в скором времени можно пострадать от слухов и сплетен.
  • Есть репу и картошку — к болезни.
  • Жарить и есть семечки — в семье будет скандал.
  • Обувь ставить на стол или стул — к беде в семье.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.

Народные приметы на 20 сентября

  • Много шелухи на репчатом луке — суровая зима, будут сильные морозы.
  • Птицы высоко летают — к теплой зиме.
  • По небу плывут белые облака — погода испортится.
  • Шишки на елках растут высоко — морозы этой зимой будут поздно.
  • Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется теплой, с дождями.
  • Стая трясогузок — к ненастью.
  • Журавли высоко летят и курлычут — к холодной осени.
  • Темные или черные облака — перед дождем.
  • Последним в дом вошел мужчина — семья до конца года болеть не будет.
  • На небе нет или очень мало облаков — зима окажется ветреной и морозной.
  • Длинные луковые перья — осень будет затяжной.

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