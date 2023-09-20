Что категорически нельзя делать в день Макария Оптинского

Народные традиции на Макария Оптинского
Этот день благоприятен для всех домашних дел: от уборки до ремонта.
Также это хороший день для новых начинаний и плодотворной работы.
Сон в ночь на 20 сентября — указывающий. Может дать ценную подсказку, а именно — указать на главную проблему, из-за которой происходит большинство бед и неудач.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Что нельзя делать на Макария Оптинского
- Хвалиться своими удачами и победами — сойти с белой полосы, начнутся сплошные неурядицы и проблемы.
- Подсчитывать свои доходы, сбережения, запасы, одежду — можно этого лишиться.
- Принимать подарки от малознакомых или незнакомых людей — в скором времени можно пострадать от слухов и сплетен.
- Есть репу и картошку — к болезни.
- Жарить и есть семечки — в семье будет скандал.
- Обувь ставить на стол или стул — к беде в семье.
Река, вода, озеро, река в горах, озеро в лесу.
unsplash.com.
Народные приметы на 20 сентября
- Много шелухи на репчатом луке — суровая зима, будут сильные морозы.
- Птицы высоко летают — к теплой зиме.
- По небу плывут белые облака — погода испортится.
- Шишки на елках растут высоко — морозы этой зимой будут поздно.
- Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется теплой, с дождями.
- Стая трясогузок — к ненастью.
- Журавли высоко летят и курлычут — к холодной осени.
- Темные или черные облака — перед дождем.
- Последним в дом вошел мужчина — семья до конца года болеть не будет.
- На небе нет или очень мало облаков — зима окажется ветреной и морозной.
- Длинные луковые перья — осень будет затяжной.