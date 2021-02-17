Что категорически запрещается делать 17 февраля. Народные приметы на день Николы

Народные традиции 17 февраля
На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Люди говорили: «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный». Только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.
Студеным Николу прозвали неслучайно. Редко на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».
На Никольские морозы принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.
17 февраля запрещается веселиться. Того, кто ослушается данного запрета, нечисть защекочет до смерти. Чтобы этого не произошло, надо больше времени уделять работе, отказавшись от посиделок с друзьями и распития спиртных напитков. Также нельзя посещать баню и стричься.
На Николин день стоит уделить время домашним делам: уборке, стирке, готовке.
Народные приметы 17 февраля
- Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.
- Ветки ели сгибаются вниз — к снегопаду. Если ветки смотрят вверх — день будет ясным.
- Побеги снежных «растений» на стекле поднимаются вверх — к понижению температуры.
- Лес вдали кажется черным — к теплу.