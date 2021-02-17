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17 февраля 0°C
Жизнь

Что категорически запрещается делать 17 февраля. Народные приметы на день Николы

17 февраля отмечается народно-христианский праздник — день Николы Студеного. Иначе дата называется: «Николай морозный», «Николай-Студенит», «Никольские морозы». Народные традиции и приметы дня — в нашем материале.

Зима, метель, снег.
Зима, метель, снег.
pixabay.com

Народные традиции 17 февраля

На Руси этот день имел также и другое название — Волчий сват. Считалось, что в это время в лесах в разгаре звериные свадьбы. Люди говорили: «о звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный». Только ему было ведомо, где устраивает свое логово мать-волчица, и как пускаются в пляс лисицы.

Студеным Николу прозвали неслучайно. Редко на Руси в этот день не было морозов. По этому поводу остались поговорки: «Студеный день — снова шубу надень»; «На Студеного Николу снега навалит гору».

На Никольские морозы принято было наблюдать за деревьями. Если длинные еловые ветки сгибаются к земле — это к метели. А если лиственный лес чернеет — можно ждать оттепели.

17 февраля запрещается веселиться. Того, кто ослушается данного запрета, нечисть защекочет до смерти. Чтобы этого не произошло, надо больше времени уделять работе, отказавшись от посиделок с друзьями и распития спиртных напитков. Также нельзя посещать баню и стричься.

На Николин день стоит уделить время домашним делам: уборке, стирке, готовке.

Повар. Готовка. Кухня.
Повар. Готовка. Кухня.
CC0

Народные приметы 17 февраля

  • Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.
  • Ветки ели сгибаются вниз — к снегопаду. Если ветки смотрят вверх — день будет ясным.
  • Побеги снежных «растений» на стекле поднимаются вверх — к понижению температуры.
  • Лес вдали кажется черным — к теплу.
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