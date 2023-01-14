Что можно и нельзя делать в Старый Новый год: приметы и традиции 14 января

Традиции Старого Нового года
Встречать Новый год нужно в гостях у старшего в роде. Родственники и друзья приходили к нему вечером 13 января и до утра не расходились.
Традиционные праздничные блюда — мясная кутья и полугодовалый жареный поросенок, которого готовили целиком.
В канун Нового года наши предки могли зайти в любой дом, где на столе стоял поросенок и попробовать его. Но не просто так, а за денежное вознаграждение. Утром 15 января деньги относили в церковь.
Что нельзя делать 14 января?
- Нельзя отказывать тем, кто просит прощения.
- Не стоит вступать в конфликты и браниться.
- Девушкам не рекомендуется смотреть в чужое зеркало — иначе красоту владельцу отдадут.
- Запрещено есть рыбу — а то весь год будете язык за зубами держать.
- Нельзя выносить что-либо из дома — можно вынести удачу.
Приметы Старого Нового года
- Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.
- Гололед на дорогах — к урожаю.
- Растущая луна — к полноводью весной.
- Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.
- Снегопад — к теплому лету.
- Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.
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