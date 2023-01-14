14 января
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Жизнь

Что можно и нельзя делать в Старый Новый год: приметы и традиции 14 января

В России 14 февраля празднуют Старый Новый год, а по славянскому календарю — Васильев день. Название праздника произошло от имени святителя Василия Великого. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Новый год. Елка.
Новый год. Елка.
pexels.com

Традиции Старого Нового года

Встречать Новый год нужно в гостях у старшего в роде. Родственники и друзья приходили к нему вечером 13 января и до утра не расходились.

Традиционные праздничные блюда — мясная кутья и полугодовалый жареный поросенок, которого готовили целиком.

В канун Нового года наши предки могли зайти в любой дом, где на столе стоял поросенок и попробовать его. Но не просто так, а за денежное вознаграждение. Утром 15 января деньги относили в церковь.

Поросенок. Мясо.
Поросенок. Мясо.
CC0

Что нельзя делать 14 января?

  • Нельзя отказывать тем, кто просит прощения.
  • Не стоит вступать в конфликты и браниться.
  • Девушкам не рекомендуется смотреть в чужое зеркало — иначе красоту владельцу отдадут.
  • Запрещено есть рыбу — а то весь год будете язык за зубами держать.
  • Нельзя выносить что-либо из дома — можно вынести удачу.
Старый Новый год
Старый Новый год
СС0

Приметы Старого Нового года

  • Если в этот день идет дождь, то на Пасху будет снег.
  • Гололед на дорогах — к урожаю.
  • Растущая луна — к полноводью весной.
  • Если утром снег шел, то зима снежной будет, а весна — поздней.
  • Снегопад — к теплому лету.
  • Оттепель в этот день предвещает холодную погоду летом.

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