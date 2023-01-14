Что можно и нельзя делать в Старый Новый год: приметы и традиции 14 января

В России 14 февраля празднуют Старый Новый год, а по славянскому календарю — Васильев день. Название праздника произошло от имени святителя Василия Великого. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Старого Нового года

Встречать Новый год нужно в гостях у старшего в роде. Родственники и друзья приходили к нему вечером 13 января и до утра не расходились.

Традиционные праздничные блюда — мясная кутья и полугодовалый жареный поросенок, которого готовили целиком.

В канун Нового года наши предки могли зайти в любой дом, где на столе стоял поросенок и попробовать его. Но не просто так, а за денежное вознаграждение. Утром 15 января деньги относили в церковь.

Поросенок. Мясо. CC0

Что нельзя делать 14 января?

Нельзя отказывать тем , кто просит прощения.

кто просит прощения. Не стоит вступать в конфликты и браниться.

Девушкам не рекомендуется смотреть в чужое зеркало — иначе красоту владельцу отдадут.

Запрещено есть рыбу — а то весь год будете язык за зубами держать.

Нельзя выносить что-либо из дома — можно вынести удачу.

Старый Новый год СС0

Приметы Старого Нового года