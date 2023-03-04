Что нельзя делать 4 марта. Приметы и традиции

Другие названия праздника: Филя вешний, Архипов день, Вешние обереги.
Традиции в Архипов день
Раньше хозяйкам полагалось проводить как можно больше времени на кухне, готовить, заготавливать. Чем больше приготовить разнообразных блюд или заготовок — тем богаче будет семья.
Для удачи на дороге — помыть автомобиль.
Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок.
Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.
В этот день можно делать прическу, посещать салон красоты, косметолога — приведение себя в порядок благоприятно скажется на ближайших успехах в жизни.
Что запрещено делать 4 марта
- Нельзя отказывать людям в помощи, подаянии, угощении — может отвернуться удача.
- Нельзя сквернословить, ссориться, ругаться — все плохое вернется.
- Нельзя весь день проводить дома, не выходя на улицу — вся весна так пройдёт.
- Нельзя хвалиться своими достижениями и успехами — все станет хуже.
- Нельзя хвалиться количеством добра и имущества — можно все потерять.
- Если упала на пол иголка, ее нельзя поднимать пальцами — кто-то очень больно уколет вас словами. Нужно поднять иголку щипчиками, тканью или магнитом.
Народные приметы в день Архипа и Филимона
- Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.
- Сугробы — весна настанет нескоро.
- Чайки летают — скоро начнётся ледоход.
- Вороны купаются в лужах — к теплой погоде.
- Дождь — к половодью.
- Луна красноватого оттенка — будет тепло, но дождливо.
- Заболеть в этот день — лечение будет долгим.