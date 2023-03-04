Что нельзя делать 4 марта. Приметы и традиции

Народный праздник — день Архипа и Филимона — проходит 4 марта. Церковный день — памяти апостолов от 70-ти Архиппа и Филимона.

Другие названия праздника: Филя вешний, Архипов день, Вешние обереги.

Традиции в Архипов день

Раньше хозяйкам полагалось проводить как можно больше времени на кухне, готовить, заготавливать. Чем больше приготовить разнообразных блюд или заготовок — тем богаче будет семья.

Для удачи на дороге — помыть автомобиль.

Для удачи в работе — убраться на рабочем месте, привести его в порядок.

Для успеха в финансах — разложить деньги аккуратно, по порядку, в том месте, где они хранятся, или в кошельке.

В этот день можно делать прическу, посещать салон красоты, косметолога — приведение себя в порядок благоприятно скажется на ближайших успехах в жизни.

Оттепель Снег. Настасья Коваленко

Что запрещено делать 4 марта

Нельзя отказывать людям в помощи , подаянии , угощении — может отвернуться удача.

подаянии угощении — может отвернуться удача. Нельзя сквернословить , ссориться , ругаться — все плохое вернется.

ссориться ругаться — все плохое вернется. Нельзя весь день проводить дома , не выходя на улицу — вся весна так пройдёт.

не выходя на улицу — вся весна так пройдёт. Нельзя хвалиться своими достижениями и успехами — все станет хуже.

Нельзя хвалиться количеством добра и имущества — можно все потерять.

Если упала на пол иголка , ее нельзя поднимать пальцами — кто-то очень больно уколет вас словами. Нужно поднять иголку щипчиками , тканью или магнитом.

Весна. Цветение. Михаил Хаустов

Народные приметы в день Архипа и Филимона

Грачи и галки сидят на дороге — к ненастной погоде.

Сугробы — весна настанет нескоро.

Чайки летают — скоро начнётся ледоход.

Вороны купаются в лужах — к теплой погоде.

Дождь — к половодью.

Луна красноватого оттенка — будет тепло , но дождливо.

но дождливо. Заболеть в этот день — лечение будет долгим.

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