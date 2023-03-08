Традиции 8 марта
8 марта — прекрасный день для того, чтобы надеть свои самые лучшие наряды, приготовленные для праздников или особых случаев.
Хороший день для прически, стрижки и других манипуляций с волосами.
Благоприятный день для маникюра и педикюра, наведения красоты самостоятельно или же в салоне красоты.
Сон, приснившийся в ночь на 8 марта, может скоро сбыться. Также сновидение подсказкой: что делать и как поступать, чтобы достичь желаемого.
Цветы.
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Что запрещено делать 8 марта
- 8 марта нельзя отмечать исключительно в женской компании — свободные девушки не выйдут замуж до конца года, а вокруг замужних женщин начнут разводить сплетни.
- 8 марта нельзя проводить в полном одиночестве, нужно сходить в гости или хотя бы в людное место — иначе гостей не будет до самого лета, общение не будет складываться.
- Нельзя убирать зимние вещи — стоит держать теплую одежду наготове, пока весна полностью не вступит в свои права.
- Мужчинам нельзя грубить женщинам, обижать их, говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни, от любовной и до финансовой.
- Нельзя тосковать, грустить, страдать — к неожиданным плохим событиям.
- Нельзя носить старые вещи, рваные, грязные — к болезням.
- Отцу нельзя ругать дочь — может навредить нечисть.
- Нельзя убивать пауков — лишиться счастья.
Цветы.
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Народные приметы в Поликарпов день
- Паук в доме сплел паутину — в семью придет счастье. Желательно паутину, сплетенную в этот день, не снимать до самой Пасхи.
- Сороки стараются быть ближе к домам — к холоду и морозам. Под крышей прячутся — к снегу.
- Снег — на Пасху будет холодно.
- Сухой день, без осадков — на Пасху дождя не будет.
- Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов — лето предстоит холодное.
- Синицы распелись — к теплу.
- Зяблик кричит — стоит ожидать заморозки.
- Массовый прилет птиц — весна ранняя, а год окажется богатым на урожай.