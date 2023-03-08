8 марта
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Жизнь

Что нельзя делать 8 марта — традиции и приметы

8 марта — Международный женский день, народный праздник Поликарпов день и церковный Обретение мощей Матроны Московской. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Традиции 8 марта

8 марта — прекрасный день для того, чтобы надеть свои самые лучшие наряды, приготовленные для праздников или особых случаев.

Хороший день для прически, стрижки и других манипуляций с волосами.

Благоприятный день для маникюра и педикюра, наведения красоты самостоятельно или же в салоне красоты.

Сон, приснившийся в ночь на 8 марта, может скоро сбыться. Также сновидение подсказкой: что делать и как поступать, чтобы достичь желаемого.

Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Что запрещено делать 8 марта

  • 8 марта нельзя отмечать исключительно в женской компании — свободные девушки не выйдут замуж до конца года, а вокруг замужних женщин начнут разводить сплетни.
  • 8 марта нельзя проводить в полном одиночестве, нужно сходить в гости или хотя бы в людное место — иначе гостей не будет до самого лета, общение не будет складываться.
  • Нельзя убирать зимние вещи — стоит держать теплую одежду наготове, пока весна полностью не вступит в свои права.
  • Мужчинам нельзя грубить женщинам, обижать их, говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни, от любовной и до финансовой.
  • Нельзя тосковать, грустить, страдать — к неожиданным плохим событиям.
  • Нельзя носить старые вещи, рваные, грязные — к болезням.
  • Отцу нельзя ругать дочь — может навредить нечисть.
  • Нельзя убивать пауков — лишиться счастья.
Цветы.
Цветы.
unsplash.com

Народные приметы в Поликарпов день

  • Паук в доме сплел паутину — в семью придет счастье. Желательно паутину, сплетенную в этот день, не снимать до самой Пасхи.
  • Сороки стараются быть ближе к домам — к холоду и морозам. Под крышей прячутся — к снегу.
  • Снег — на Пасху будет холодно.
  • Сухой день, без осадков — на Пасху дождя не будет.
  • Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов — лето предстоит холодное.
  • Синицы распелись — к теплу.
  • Зяблик кричит — стоит ожидать заморозки.
  • Массовый прилет птиц — весна ранняя, а год окажется богатым на урожай.

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