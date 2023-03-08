8 марта — Международный женский день, народный праздник Поликарпов день и церковный Обретение мощей Матроны Московской. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции 8 марта

8 марта — прекрасный день для того, чтобы надеть свои самые лучшие наряды, приготовленные для праздников или особых случаев.

Хороший день для прически, стрижки и других манипуляций с волосами.

Благоприятный день для маникюра и педикюра, наведения красоты самостоятельно или же в салоне красоты.

Сон, приснившийся в ночь на 8 марта, может скоро сбыться. Также сновидение подсказкой: что делать и как поступать, чтобы достичь желаемого.

Цветы. unsplash.com

Что запрещено делать 8 марта

8 марта нельзя отмечать исключительно в женской компании — свободные девушки не выйдут замуж до конца года , а вокруг замужних женщин начнут разводить сплетни.

а вокруг замужних женщин начнут разводить сплетни. 8 марта нельзя проводить в полном одиночестве , нужно сходить в гости или хотя бы в людное место — иначе гостей не будет до самого лета , общение не будет складываться.

нужно сходить в гости или хотя бы в людное место — иначе гостей не будет до самого лета общение не будет складываться. Нельзя убирать зимние вещи — стоит держать теплую одежду наготове , пока весна полностью не вступит в свои права.

пока весна полностью не вступит в свои права. Мужчинам нельзя грубить женщинам , обижать их , говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни , от любовной и до финансовой.

обижать их говорить что-то обидное и вести себя неуважительно — к проблемам в разных сферах жизни от любовной и до финансовой. Нельзя тосковать , грустить , страдать — к неожиданным плохим событиям.

грустить страдать — к неожиданным плохим событиям. Нельзя носить старые вещи , рваные , грязные — к болезням.

рваные грязные — к болезням. Отцу нельзя ругать дочь — может навредить нечисть.

Нельзя убивать пауков — лишиться счастья.

Цветы. unsplash.com

Народные приметы в Поликарпов день

Паук в доме сплел паутину — в семью придет счастье. Желательно паутину , сплетенную в этот день , не снимать до самой Пасхи.

сплетенную в этот день не снимать до самой Пасхи. Сороки стараются быть ближе к домам — к холоду и морозам. Под крышей прячутся — к снегу.

Снег — на Пасху будет холодно.

Сухой день , без осадков — на Пасху дождя не будет.

без осадков — на Пасху дождя не будет. Птицы вьют гнезда на солнечной стороне деревьев или домов — лето предстоит холодное.

Синицы распелись — к теплу.

Зяблик кричит — стоит ожидать заморозки.

Массовый прилет птиц — весна ранняя , а год окажется богатым на урожай.

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