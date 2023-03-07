Что нельзя делать в Маврикиев день. Приметы и традиции 7 марта

7 марта — народный праздник Маврикиев день и церковный день памяти мучеников Маврикия и 70 воинов. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции в Маврикиев день

Считалось, что если весна ранняя, то именно на Маврикиев день начинают прилетать первые перелетные птицы. Если прилетели ласточки — год будет счастливым.

С этого дня начинались работы в поле, в саду, на огороде. Конечно, сажать растения еще очень рано, однако уже начинали привозить удобрение на поля. В наше время можно заняться тем же для огородов.

Если человек увидел, как грачи вьют гнезда — его постигнет неожиданная удача или счастье.

Кто первым увидел перелетных птиц, возвратившихся в родные края, тот в этом году будет счастлив.

Увидев ласточку, нужно умыться молоком — лицо будет молодым, свежим, чистым.

Грачи , птица , весна. www.flickr.com/

Что запрещено делать 7 марта

Нельзя спать раздельно супругам , которые живут вместе меньше года — плохая примета , предвещает развод.

которые живут вместе меньше года — плохая примета предвещает развод. Нельзя зажигать свечи — к неприятностям.

Нельзя заниматься рукоделиями — к обману.

Нельзя утираться чужим полотенцем — чужие проблемы на себя забрать.

Нельзя гладить и стирать — к болезням и сложностям на бытовом уровне.

Белогорлый рогатый жаворонок. www.inaturalist.org , Михаил Новичков

Народные приметы в Маврикиев день

Солнце светит неясно — погода ухудшится.

Ласточки и другие перелетные птицы начинают прилетать — весна будет ранней , скоро наступит тепло.

скоро наступит тепло. Холодный день — лето будет сырым.

Жаворонок поет — к ранней весне.

Голуби воркуют — наступит тепло.

Заря золотистого или розового оттенка — погода весь день предстоит хорошая.

Солнышко яркое и припекает — лето будет зеленым , плодородным.

плодородным. Хвойные деревья шумят — к теплу.

Снег , вьюга — к поздней весне.

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