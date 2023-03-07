Что нельзя делать в Маврикиев день. Приметы и традиции 7 марта

Традиции в Маврикиев день
Считалось, что если весна ранняя, то именно на Маврикиев день начинают прилетать первые перелетные птицы. Если прилетели ласточки — год будет счастливым.
С этого дня начинались работы в поле, в саду, на огороде. Конечно, сажать растения еще очень рано, однако уже начинали привозить удобрение на поля. В наше время можно заняться тем же для огородов.
Если человек увидел, как грачи вьют гнезда — его постигнет неожиданная удача или счастье.
Кто первым увидел перелетных птиц, возвратившихся в родные края, тот в этом году будет счастлив.
Увидев ласточку, нужно умыться молоком — лицо будет молодым, свежим, чистым.
Что запрещено делать 7 марта
- Нельзя спать раздельно супругам, которые живут вместе меньше года — плохая примета, предвещает развод.
- Нельзя зажигать свечи — к неприятностям.
- Нельзя заниматься рукоделиями — к обману.
- Нельзя утираться чужим полотенцем — чужие проблемы на себя забрать.
- Нельзя гладить и стирать — к болезням и сложностям на бытовом уровне.
Народные приметы в Маврикиев день
- Солнце светит неясно — погода ухудшится.
- Ласточки и другие перелетные птицы начинают прилетать — весна будет ранней, скоро наступит тепло.
- Холодный день — лето будет сырым.
- Жаворонок поет — к ранней весне.
- Голуби воркуют — наступит тепло.
- Заря золотистого или розового оттенка — погода весь день предстоит хорошая.
- Солнышко яркое и припекает — лето будет зеленым, плодородным.
- Хвойные деревья шумят — к теплу.
- Снег, вьюга — к поздней весне.