Что запрещено делать в день Катыша. Приметы и традиции 5 марта

5 марта — народный праздник день Катыша. По церковному календарю — торжество православия Великого поста, день памяти преподобного Льва Катанского. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции 5 марта

Святитель Лев Катанский в народной традиции славян превратился в Катыша. В этот день последний раз катались с ледяных горок.

5 марта стоит насладиться зимними играми до того, как все растает. Считалось, кто дальше всех укатится с ледяной горки, тот будет самым счастливым.

Нужно найти и выбросить всю старую обувь, которую не собираетесь больше носить — к достатку для домочадцев. По этой же примете нельзя надевать сегодня старую обувь — к бедности.

5 марта — хороший день, чтобы сходить в гости или пригласить их к себе. Навестить родителей, родственников или друзей, особенно тех, с кем давно не виделись.

Звездное небо. СС0

Что запрещено делать в день Катыша

Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к потере родного человека. На ночь лучше зашторить окна.

Нужно относиться к своему здоровью очень трепетно. Заболеть в этот день — долго идти на поправку.

Нельзя обещать и клясться — обещанное можно не выполнить.

Детям до семи лет нельзя сегодня стричься — память будет плохая.

Женщинам нельзя завивать волосы — о ней начнут сплетничать.

Мужчинам нельзя постригать бороду — к большим растратам и финансовым проблемам.

Мамам нельзя целовать новорожденного , чтобы не передать ему свои проблемы и свою судьбу.

Зима. Снег. СС0

Народные приметы на Льва Катанского

Во время дождя небо начинает проясняться с западной стороны — к сухой погоде и теплу.

Дождь и активное таяние снега — скоро половодье.

Птицы в снегу купаются — потеплеет.

Весь снег растаял — год будет неурожайным.

Вороны парят высоко в небе — к снегопаду.

Гром и северный ветер — холода затянутся; гром и южный ветер — весна будет теплой; гром и восточный ветер — весна будет тёплой и сухой.

Ветер поменял направление — погода улучшится.

Снег с дождем — к оттепели.

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