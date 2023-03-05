Что запрещено делать в день Катыша. Приметы и традиции 5 марта

Традиции 5 марта
Святитель Лев Катанский в народной традиции славян превратился в Катыша. В этот день последний раз катались с ледяных горок.
5 марта стоит насладиться зимними играми до того, как все растает. Считалось, кто дальше всех укатится с ледяной горки, тот будет самым счастливым.
Нужно найти и выбросить всю старую обувь, которую не собираетесь больше носить — к достатку для домочадцев. По этой же примете нельзя надевать сегодня старую обувь — к бедности.
5 марта — хороший день, чтобы сходить в гости или пригласить их к себе. Навестить родителей, родственников или друзей, особенно тех, с кем давно не виделись.
Что запрещено делать в день Катыша
- Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к потере родного человека. На ночь лучше зашторить окна.
- Нужно относиться к своему здоровью очень трепетно. Заболеть в этот день — долго идти на поправку.
- Нельзя обещать и клясться — обещанное можно не выполнить.
- Детям до семи лет нельзя сегодня стричься — память будет плохая.
- Женщинам нельзя завивать волосы — о ней начнут сплетничать.
- Мужчинам нельзя постригать бороду — к большим растратам и финансовым проблемам.
- Мамам нельзя целовать новорожденного, чтобы не передать ему свои проблемы и свою судьбу.
Народные приметы на Льва Катанского
- Во время дождя небо начинает проясняться с западной стороны — к сухой погоде и теплу.
- Дождь и активное таяние снега — скоро половодье.
- Птицы в снегу купаются — потеплеет.
- Весь снег растаял — год будет неурожайным.
- Вороны парят высоко в небе — к снегопаду.
- Гром и северный ветер — холода затянутся; гром и южный ветер — весна будет теплой; гром и восточный ветер — весна будет тёплой и сухой.
- Ветер поменял направление — погода улучшится.
- Снег с дождем — к оттепели.