6 марта — народный праздник Тимофей Весновей и церковное празднование Козельщанской иконы Божией Матери. Altapress.ru рассказывает о приметах, традициях и запретах этого дня.

Традиции Тимофея Весновея

Преподобному Тимофею молятся от соблазнов, особенно любовных. Мужчины и женщины просят святого защитить их от соблазна измены, от настойчивых ухаживаний, а также чтобы любимые не смотрели на сторону.

Также Тимофею молятся об излечении болезней, изгнании из человека овладевших им злых духов.

6 марта будет неплохо купить новую обувь — будет крепкой, удобной, прослужит долго.

Выбросить старую обувь, одежду и ненужный хлам из дома — освободить место для удачи, привлечь на свою сторону благополучие. Взамен выброшенных вещей можно приобрести новые.

Пожилым людям желательно хотя бы ненадолго выйти из дома — для здоровья.

6 марта — хороший день, чтобы пригласить гостей или самому сходить в гости. Это послужит дружбе и крепким семейным узам.

Туфли , обувь. pixabay.com/

Что запрещено делать в день Тимофея Весновея

Нельзя бросать начатое дело — к проблемам с новыми или старыми делами.

Нельзя сажать , пересаживать , удобрять , обрезать , поливать растения — будут слабыми , перестанут расти.

пересаживать удобрять обрезать поливать растения — будут слабыми перестанут расти. Нельзя на улице наступать на целлофановые пакеты и носовые платки — на них может быть порча.

Девушкам и женщинам можно покупать любую одежду , предметы и аксессуары , кроме нижнего белья. Одинокая девушка рискует остаться в одиночестве до самой осени , а замужняя или в отношениях — разругается со своей второй половинкой.

предметы и аксессуары кроме нижнего белья. Одинокая девушка рискует остаться в одиночестве до самой осени а замужняя или в отношениях — разругается со своей второй половинкой. Нельзя ругаться , сквернословить , материться , чертыхаться , сыпать проклятиями — привлечь к себе внимание злых духов , для которых такой человек становится уязвимым.

сквернословить материться чертыхаться сыпать проклятиями — привлечь к себе внимание злых духов для которых такой человек становится уязвимым. Нельзя грустить , предаваться унынию — весь год в таком настроении пройдет.

предаваться унынию — весь год в таком настроении пройдет. Нельзя рубить березу и клен , ломать ветки этих деревьев — к болезни.

Семена. Открытые источники

Народные приметы 6 марта

Погода выдалась хорошей , теплой и солнечной — вся весна такой будет.

теплой и солнечной — вся весна такой будет. Сухой день — к стремительному потеплению.

На протяжении нескольких последних дней дует только западный ветер — погода будет сырой , дождливой.

дождливой. Стаи ворон беспокойно вьются в небе — к перемене погоды.

Гроза и северный ветер — к поздней весне.

Гроза при южном или восточном ветре — весна будет скорой и теплой.

Снегопад или метель — скоро наступит тепло.

Ручьи — к ранней весне.

Высокие сугробы — к теплу.

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