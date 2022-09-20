20 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что нельзя делать на Луков день. Приметы и традиции 20 сентября

20 сентября на Руси считался Луковым днем — в честь начала сезона уборки лука. Также православные почитали память преподобного Луки Глубокореченского из Каппадокии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Лук репчатый
Лук репчатый
СС0

Традиции Лукова дня

С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка овоща продолжалась неделю. После собранным луком торговали.

Из него готовили традиционные блюда. Одним из таких был фаршированный лук куриным мясом. Но готовить овощ нужно было только после полной уборки урожая. А иначе весь лук мог высохнуть или сгнить.

По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима. Например, если было много шелухи, то зима должна быть холодной.

Что нельзя делать 20 сентября

  • Нельзя хвалиться своими удачами и победами. Иначе их можно спугнуть и приманить одни проблемы.

  • Не стоит подсчитывать свои доходы и сбережения — можно этого лишиться.

  • Откажитесь от подарков малознакомых или незнакомых людей. Они навлекут неприятности.

  • Девочкам в этот день не дарят куклы. По поверью, они будут иметь проблемы с рождением детей в будущем.

  • Луков день плох для развлечений, шумных гуляний и сватовства.

Приметы Луковницы

  • Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется теплой.

  • Последним в дом вошел мужчина — семья до конца года болеть не будет.

  • Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.

  • Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.

  • Белые облака — к ненастью.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость