Что нельзя делать на Луков день. Приметы и традиции 20 сентября

20 сентября на Руси считался Луковым днем — в честь начала сезона уборки лука. Также православные почитали память преподобного Луки Глубокореченского из Каппадокии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Лукова дня

С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка овоща продолжалась неделю. После собранным луком торговали.

Из него готовили традиционные блюда. Одним из таких был фаршированный лук куриным мясом. Но готовить овощ нужно было только после полной уборки урожая. А иначе весь лук мог высохнуть или сгнить.

По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима. Например, если было много шелухи, то зима должна быть холодной.

Что нельзя делать 20 сентября

Нельзя хвалиться своими удачами и победами. Иначе их можно спугнуть и приманить одни проблемы.

Не стоит подсчитывать свои доходы и сбережения — можно этого лишиться.

Откажитесь от подарков малознакомых или незнакомых людей. Они навлекут неприятности.

Девочкам в этот день не дарят куклы. По поверью, они будут иметь проблемы с рождением детей в будущем.

Луков день плох для развлечений, шумных гуляний и сватовства.

Приметы Луковницы