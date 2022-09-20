Что нельзя делать на Луков день. Приметы и традиции 20 сентября

Традиции Лукова дня
С 20 сентября убирали пчел и повсеместно собирали лук. Уборка овоща продолжалась неделю. После собранным луком торговали.
Из него готовили традиционные блюда. Одним из таких был фаршированный лук куриным мясом. Но готовить овощ нужно было только после полной уборки урожая. А иначе весь лук мог высохнуть или сгнить.
По виду и качеству луковиц определяли, какой будет зима. Например, если было много шелухи, то зима должна быть холодной.
Что нельзя делать 20 сентября
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Нельзя хвалиться своими удачами и победами. Иначе их можно спугнуть и приманить одни проблемы.
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Не стоит подсчитывать свои доходы и сбережения — можно этого лишиться.
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Откажитесь от подарков малознакомых или незнакомых людей. Они навлекут неприятности.
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Девочкам в этот день не дарят куклы. По поверью, они будут иметь проблемы с рождением детей в будущем.
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Луков день плох для развлечений, шумных гуляний и сватовства.
Приметы Луковницы
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Листья вишни до сих пор не облетели — зима окажется теплой.
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Последним в дом вошел мужчина — семья до конца года болеть не будет.
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Если шишки закрываются и становятся плотными, то близится ненастье.
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Чтобы быть здоровым и сильным, в этот день нужно обязательно съесть лук.
- Белые облака — к ненастью.