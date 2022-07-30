Что нельзя делать на Марину с Лазарем: народные приметы на 30 июля

В народно-христианском календаре 30 июля отмечается праздник «Марина Лазоревая» или «Марина с Лазарем». Такое название этот день получил по той причине, что православная церковь чтит память великомученицы Марины Антиохийской, а также преподобного Лазаря Галисийского, который жил в X-XI веках. О народных приметах и обычаях читайте в материале altapress.ru.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя свататься, предлагать руку и сердце, признаваться в любви, планировать или устраивать свадьбу — отношения будут недолгими, произойдёт громкий разрыв.

Нельзя принимать важных решений, начинать что-то новое, делать крупные покупки — напрасный труд, цели достигнуть не удастся. Если уберечь себя от лишних трат, то в ближайшее время достаток прибавится.

Нельзя давать в долг, а также делиться огнём и средствами, которые дарят огонь (свечка, зажигалка, спички и т.д.) — можно свою удачу отдать.

Нельзя смотреть на молнию, искать её взглядом, любоваться грозой или зарницами на горизонте. Считается, что сегодня она может причинить вред глазам, зрение начнёт ухудшаться.

В грозу нельзя оставлять двери и окна открытыми. Нечисть, которая спасается от кары небесной, может проскочить в дом.

Девушке нельзя ходить с распущенными волосами — в них может спрятаться нечистая сила, которая сделает её раздражительной, капризной, злой.

Что можно делать 30 июля

В этот день, как гласят поверья, можно видеть зарницы (молнии без грома и дождя). Такое явление предвещает засуху, пожары.

С этого дня уже начинали готовиться к осени, лето клонится к закату. Существует и примета, которая гласит, что осень будет такой, какой является погода в этот и следующие два дня.

В старину искали в песке Перуновы стрелы. Простыми словами, это спёкшийся песок от удара молнии в землю, стеклообразные трубки, которые похожи на стрелы. Такие стрелы считаются оберегом от нечистой силы, так как, по поверьям, высшие силы бьют молнией в землю, чтобы поразить бесов и чертей. Вместо Перуновых стрел также находили или специально искали «Чёртовы пальцы», которые являются останками вымерших моллюсков белемнитов. Такие обереги вешали за верёвочки дома, внутри построек, на шею коровам или другим животным — от удара молнии.

Этот день считался в народе рыбным. Желательно, чтобы на столе были блюда из рыбы или морепродуктов, которые принесут удачу и успех.

Сон в ночь на 30 июля является вещим, если утром идёт дождь или разразилась гроза.

Рождённые в этот день — сильные и упорные личности. Как правило, твёрдо убеждены в своей правоте и убедить их в обратном очень сложно. Если такой человек стоит на своём и идёт к поставленной цели, он может добиться больших результатов.

Народные приметы на 30 июля 2022 года