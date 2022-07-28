28 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Что можно и что нельзя делать в День крещения Руси: народные приметы на 28 июля

В народе 28 июля считался днём Матушки Улиты, заступницы и защитницы всех женщин, а православная церковь отмечает День крещения Руси. О народных приметах и обычаях в этот день — в подборке altapress.ru

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

Считалось, что в поле не нужно сегодня выходить, так как там гуляют злые духи. Больше всего в народе боялись встретиться с Полудницей, поэтому делали работу по дому и читали заговоры на процветание и прибыль.
Предки верили, что солнце в этот день способно вылечить любые хвори.

Что нельзя делать 28 июля

Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к несчастью. Связно это с поверьем, что с неба падают души грешников, и если их увидеть, в ближайшее время в жизни произойдёт что-то нехорошее.

Женщинам нельзя много работать, особенно по дому и хозяйству. Не стоит приниматься за стирку, уборку, рукоделие, ремонт, починку одежды, большую готовку и так далее. Мужчинам нельзя бездельничать. Желательно взять на себя не только свои основные обязанности, но также помочь своим женщинам в том или ином деле, разгрузить их от работы.

Не стоит начинать что-то новое — результат окажется неудовлетворительным.

Нельзя ругаться с начальством или людьми, которые выше вас по рабочему или служебному положению — к проблемам в работе и доходах.

Нельзя делать крупные и ответственные, а также спонтанные и незапланированные покупки — окажутся неудачными.

Нельзя отказываться от предложений совместной работы и сотрудничества. Такие предложения сегодня могут таить в себе большую удачу, даже если изначально кажутся не совсем выгодными.

Что можно делать 28 июля

Хорошо помыть окна или открыть их настежь, если позволяет погода. Солнечные лучи в этот день обладают благотворной и очистительной силой. Попав в жилище, они смогут прогнать всё чёрное, злое, нечистое.

Сон в эту ночь указывает на проблемы в семье и с родственниками. Цветной, яркий, реалистичный, весёлый и приятный говорит о том, что в семье царит лад и благополучие. Если же сон пугающий, неприятный, запутанный, то с родственниками существуют проблемы, возможно даже такие, о которых вы не догадываетесь.

Приметы и поверья на 28 июля

  • Утренний ливень сулит ясный солнечный день.
  • Вечером густой туман стелется — на следующий день пойдет дождь.
  • Осень поздно наступит, если 28 июля липа пожелтела.
  • Если все деревья, кроме липы, пожелтели — осень раньше обычного наступит.
  • Роса сошла к часам 8−9 утра — днем простоит хорошая погода.
  • В сельской местности ожидали ясного дня, если птицы на деревьях: стрижи и ласточки громко щебечут и высоко летают.
  • Поникшая морковная ботва на грядках предвещает дождь.
  • Если в дождь ветер сильный дует, принесет он с собой ясную погоду.
  • Из полей доносится сильный стрекот кузнечиков — к засухе и жаркой погоде.
  • Если ветер с южной стороны дует, то и погода по-южному теплой и ясной будет, если с востока — ожидай дождливую ветреную погоду в течение нескольких дней.
  • Если радуга после дождя еле заметная и быстро исчезает — наступят долгие солнечные деньки.
  • Женщинам в этот день полагалось много отдыхать.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость