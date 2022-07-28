Что можно и что нельзя делать в День крещения Руси: народные приметы на 28 июля

В народе 28 июля считался днём Матушки Улиты, заступницы и защитницы всех женщин, а православная церковь отмечает День крещения Руси. О народных приметах и обычаях в этот день — в подборке altapress.ru

Считалось, что в поле не нужно сегодня выходить, так как там гуляют злые духи. Больше всего в народе боялись встретиться с Полудницей, поэтому делали работу по дому и читали заговоры на процветание и прибыль.

Предки верили, что солнце в этот день способно вылечить любые хвори.

Что нельзя делать 28 июля

Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к несчастью. Связно это с поверьем, что с неба падают души грешников, и если их увидеть, в ближайшее время в жизни произойдёт что-то нехорошее.

Женщинам нельзя много работать, особенно по дому и хозяйству. Не стоит приниматься за стирку, уборку, рукоделие, ремонт, починку одежды, большую готовку и так далее. Мужчинам нельзя бездельничать. Желательно взять на себя не только свои основные обязанности, но также помочь своим женщинам в том или ином деле, разгрузить их от работы.

Не стоит начинать что-то новое — результат окажется неудовлетворительным.

Нельзя ругаться с начальством или людьми, которые выше вас по рабочему или служебному положению — к проблемам в работе и доходах.

Нельзя делать крупные и ответственные, а также спонтанные и незапланированные покупки — окажутся неудачными.

Нельзя отказываться от предложений совместной работы и сотрудничества. Такие предложения сегодня могут таить в себе большую удачу, даже если изначально кажутся не совсем выгодными.

Что можно делать 28 июля

Хорошо помыть окна или открыть их настежь, если позволяет погода. Солнечные лучи в этот день обладают благотворной и очистительной силой. Попав в жилище, они смогут прогнать всё чёрное, злое, нечистое.

Сон в эту ночь указывает на проблемы в семье и с родственниками. Цветной, яркий, реалистичный, весёлый и приятный говорит о том, что в семье царит лад и благополучие. Если же сон пугающий, неприятный, запутанный, то с родственниками существуют проблемы, возможно даже такие, о которых вы не догадываетесь.

Приметы и поверья на 28 июля