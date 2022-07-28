Что можно и что нельзя делать в День крещения Руси: народные приметы на 28 июля

Считалось, что в поле не нужно сегодня выходить, так как там гуляют злые духи. Больше всего в народе боялись встретиться с Полудницей, поэтому делали работу по дому и читали заговоры на процветание и прибыль.
Предки верили, что солнце в этот день способно вылечить любые хвори.
Что нельзя делать 28 июля
Ночью нельзя смотреть на небо. Увидеть падающую звезду — к несчастью. Связно это с поверьем, что с неба падают души грешников, и если их увидеть, в ближайшее время в жизни произойдёт что-то нехорошее.
Женщинам нельзя много работать, особенно по дому и хозяйству. Не стоит приниматься за стирку, уборку, рукоделие, ремонт, починку одежды, большую готовку и так далее. Мужчинам нельзя бездельничать. Желательно взять на себя не только свои основные обязанности, но также помочь своим женщинам в том или ином деле, разгрузить их от работы.
Не стоит начинать что-то новое — результат окажется неудовлетворительным.
Нельзя ругаться с начальством или людьми, которые выше вас по рабочему или служебному положению — к проблемам в работе и доходах.
Нельзя делать крупные и ответственные, а также спонтанные и незапланированные покупки — окажутся неудачными.
Нельзя отказываться от предложений совместной работы и сотрудничества. Такие предложения сегодня могут таить в себе большую удачу, даже если изначально кажутся не совсем выгодными.
Что можно делать 28 июля
Хорошо помыть окна или открыть их настежь, если позволяет погода. Солнечные лучи в этот день обладают благотворной и очистительной силой. Попав в жилище, они смогут прогнать всё чёрное, злое, нечистое.
Сон в эту ночь указывает на проблемы в семье и с родственниками. Цветной, яркий, реалистичный, весёлый и приятный говорит о том, что в семье царит лад и благополучие. Если же сон пугающий, неприятный, запутанный, то с родственниками существуют проблемы, возможно даже такие, о которых вы не догадываетесь.
Приметы и поверья на 28 июля
- Утренний ливень сулит ясный солнечный день.
- Вечером густой туман стелется — на следующий день пойдет дождь.
- Осень поздно наступит, если 28 июля липа пожелтела.
- Если все деревья, кроме липы, пожелтели — осень раньше обычного наступит.
- Роса сошла к часам 8−9 утра — днем простоит хорошая погода.
- В сельской местности ожидали ясного дня, если птицы на деревьях: стрижи и ласточки громко щебечут и высоко летают.
- Поникшая морковная ботва на грядках предвещает дождь.
- Если в дождь ветер сильный дует, принесет он с собой ясную погоду.
- Из полей доносится сильный стрекот кузнечиков — к засухе и жаркой погоде.
- Если ветер с южной стороны дует, то и погода по-южному теплой и ясной будет, если с востока — ожидай дождливую ветреную погоду в течение нескольких дней.
- Если радуга после дождя еле заметная и быстро исчезает — наступят долгие солнечные деньки.
- Женщинам в этот день полагалось много отдыхать.