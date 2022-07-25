Хороший день для соглашений и договоренностей: народные приметы на 25 июля

В старину люди считали, что роса, собранная в этот день, обладает целебными свойствами. Умывшись ей, можно было избавиться от сглаза и порчи, а девушки верили, что умывшись этой росой можно стать красивее и моложе. Трава, намоченная утренней влагой, тоже считалась особенной, её заваривали и пили как чай.
По погоде в этот день судили о том, какой будет осень. Если день выдается солнечный, то и осень должна быть теплой. Если в этот день шел дождь, то и осень обещала быть дождливой. Если же день выдавался очень холодным, то это сулит суровую и холодную зиму. Если листья на верхушках деревьев пожелтели, то осень наступит рано.
Проклов день считался отличным днем для заключения различных соглашений и договоренностей. А вот тяжелым физическим трудом наши предки в этот день никогда не занимались. В особенности, в этот день не приступали к уборке, шитью или ремонту.
Также в этот день нельзя ругаться и сквернословить — по народным поверьям, негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в тройном размере.
Приметы и поверья на 25 июля
- Туман и большая роса на траве утром — до конца лета будет тепло и без дождей, а если утро без тумана и росы — жди ненастья.
- С этого дня начинались обильные росы.
- Если грибов в лесу много — скоро похолодает.
- Мыши ночью распищались да разбегались — к жаркой погоде.
- В огороде много осота растет — зима морозная, если щавеля богато выросло, то в зимнюю пору погода теплая будет.
- Утром на воде лилия только чуть-чуть на поверхности показалась — днем жди дождя.
- Паук новую паутину вьет — к сухим и теплым дням.
- Вороны высоко в небе летают, а ласточки над самой землей парят — жди ненастья.