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Жизнь

Хороший день для соглашений и договоренностей: народные приметы на 25 июля

25 июля православная церковь почитает память святых мучеников Прокла и Илария. В народном календаре этот день известен как Проклов день или Прокл-Плакальщик. Рассказываем, какие обычаи и приметы сопровождают этот день.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/

В старину люди считали, что роса, собранная в этот день, обладает целебными свойствами. Умывшись ей, можно было избавиться от сглаза и порчи, а девушки верили, что умывшись этой росой можно стать красивее и моложе. Трава, намоченная утренней влагой, тоже считалась особенной, её заваривали и пили как чай.

По погоде в этот день судили о том, какой будет осень. Если день выдается солнечный, то и осень должна быть теплой. Если в этот день шел дождь, то и осень обещала быть дождливой. Если же день выдавался очень холодным, то это сулит суровую и холодную зиму. Если листья на верхушках деревьев пожелтели, то осень наступит рано.

Проклов день считался отличным днем для заключения различных соглашений и договоренностей. А вот тяжелым физическим трудом наши предки в этот день никогда не занимались. В особенности, в этот день не приступали к уборке, шитью или ремонту.

Также в этот день нельзя ругаться и сквернословить — по народным поверьям, негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в тройном размере.

Приметы и поверья на 25 июля

  • Туман и большая роса на траве утром — до конца лета будет тепло и без дождей, а если утро без тумана и росы — жди ненастья.
  • С этого дня начинались обильные росы.
  • Если грибов в лесу много — скоро похолодает.
  • Мыши ночью распищались да разбегались — к жаркой погоде.
  • В огороде много осота растет — зима морозная, если щавеля богато выросло, то в зимнюю пору погода теплая будет.
  • Утром на воде лилия только чуть-чуть на поверхности показалась — днем жди дождя.
  • Паук новую паутину вьет — к сухим и теплым дням.
  • Вороны высоко в небе летают, а ласточки над самой землей парят — жди ненастья.
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