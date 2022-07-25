Хороший день для соглашений и договоренностей: народные приметы на 25 июля

25 июля православная церковь почитает память святых мучеников Прокла и Илария. В народном календаре этот день известен как Проклов день или Прокл-Плакальщик. Рассказываем, какие обычаи и приметы сопровождают этот день.

В старину люди считали, что роса, собранная в этот день, обладает целебными свойствами. Умывшись ей, можно было избавиться от сглаза и порчи, а девушки верили, что умывшись этой росой можно стать красивее и моложе. Трава, намоченная утренней влагой, тоже считалась особенной, её заваривали и пили как чай.

По погоде в этот день судили о том, какой будет осень. Если день выдается солнечный, то и осень должна быть теплой. Если в этот день шел дождь, то и осень обещала быть дождливой. Если же день выдавался очень холодным, то это сулит суровую и холодную зиму. Если листья на верхушках деревьев пожелтели, то осень наступит рано.

Проклов день считался отличным днем для заключения различных соглашений и договоренностей. А вот тяжелым физическим трудом наши предки в этот день никогда не занимались. В особенности, в этот день не приступали к уборке, шитью или ремонту.

Также в этот день нельзя ругаться и сквернословить — по народным поверьям, негативная энергия, сосредоточенная в бранных словах, вернется в тройном размере.

Приметы и поверья на 25 июля