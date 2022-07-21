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Жизнь

Народные приметы на День Прокопия. Что обязательно нужно сделать 21 июля

День Прокопия отмечают 21 июля. С какими традициями связан народный праздник — в нашем материале.

Черника.
Черника.
freepik.com/4045

Что важно сделать в День Прокопия

Предки, у которых были проблемы со зрением, 21 июля обязательно покупали икону Божией матери. Ее они трижды целовали у любого водоема, перекрещивались и приговаривали: «Матерь Божья, помоги, взор мне крепкий сохрани!» Одновременно икону опускали в воду.

Девушки, мечтавшие выйти замуж, на Прокопия выходили на пригорок их собирали травы. Их они складывали у иконы и ложились спать.

Кроме того, в День Прокопия люди обязательно собирали чернику. Считалось, что она становится чудодейственной.

Народные приметы на День Прокопия

  • Пчелы агрессивные 21 июля — к засухе.
  • Тепло в День Прокопия — значит, можно сеять озимые.
  • На Прокопа начинай в огороде прополку.
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