Народные приметы на День Прокопия. Что обязательно нужно сделать 21 июля

День Прокопия отмечают 21 июля. С какими традициями связан народный праздник — в нашем материале.

Что важно сделать в День Прокопия

Предки, у которых были проблемы со зрением, 21 июля обязательно покупали икону Божией матери. Ее они трижды целовали у любого водоема, перекрещивались и приговаривали: «Матерь Божья, помоги, взор мне крепкий сохрани!» Одновременно икону опускали в воду.

Девушки, мечтавшие выйти замуж, на Прокопия выходили на пригорок их собирали травы. Их они складывали у иконы и ложились спать.

Кроме того, в День Прокопия люди обязательно собирали чернику. Считалось, что она становится чудодейственной.

Народные приметы на День Прокопия