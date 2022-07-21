Народные приметы на День Прокопия. Что обязательно нужно сделать 21 июля

Что важно сделать в День Прокопия
Предки, у которых были проблемы со зрением, 21 июля обязательно покупали икону Божией матери. Ее они трижды целовали у любого водоема, перекрещивались и приговаривали: «Матерь Божья, помоги, взор мне крепкий сохрани!» Одновременно икону опускали в воду.
Девушки, мечтавшие выйти замуж, на Прокопия выходили на пригорок их собирали травы. Их они складывали у иконы и ложились спать.
Кроме того, в День Прокопия люди обязательно собирали чернику. Считалось, что она становится чудодейственной.
Народные приметы на День Прокопия
- Пчелы агрессивные 21 июля — к засухе.
- Тепло в День Прокопия — значит, можно сеять озимые.
- На Прокопа начинай в огороде прополку.