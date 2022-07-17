Народные приметы на Андреев День. Что запрещено делать 17 июля

В народе отмечают День Андрея Наливы, который назвали так потому, что к 17 июля обычно наливались овсяные колосья.

В этот день крестьяне молили небо о дожде, чтобы уродился хороший урожай и старались не предпринимать ничего нового.

Традиции в День Андрея

Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.

День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.

Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.

Овощи , продукты , урожай. pixabay.com/

Что запрещено делать в Андреев День.

Не следует 17 июля пускать в свою жизнь новых людей и начинать новые дела.

Не нужно в Андреев День оставлять без присмотра маленьких детей.

Нельзя на День Андрея ругаться матом и думать плохо о людях — всё вернется к вам.

Не рекомендуется 17 июля заниматься починкой. Причём не только ремонтом, но и восстановлением отношений — можно ещё сильнее все испортить.

Народные приметы 17 июля