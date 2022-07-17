Народные приметы на Андреев День. Что запрещено делать 17 июля

В этот день крестьяне молили небо о дожде, чтобы уродился хороший урожай и старались не предпринимать ничего нового.
Традиции в День Андрея
Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.
День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.
Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.
Что запрещено делать в Андреев День.
Не следует 17 июля пускать в свою жизнь новых людей и начинать новые дела.
Не нужно в Андреев День оставлять без присмотра маленьких детей.
Нельзя на День Андрея ругаться матом и думать плохо о людях — всё вернется к вам.
Не рекомендуется 17 июля заниматься починкой. Причём не только ремонтом, но и восстановлением отношений — можно ещё сильнее все испортить.
Народные приметы 17 июля
- Если листва начинает желтеть — осень будет ранней.
- Когда небо тучами затянуто — ждите теплой погоды.
- Если во время грозы гром сильный — град будет.
- Лес на ягоды богат — зима будет с суровыми морозами.
- Если месяц играет — к сбору хорошего урожая.