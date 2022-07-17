17 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Народные приметы на Андреев День. Что запрещено делать 17 июля

В народе отмечают День Андрея Наливы, который назвали так потому, что к 17 июля обычно наливались овсяные колосья.

Овощи. Урожай.
Овощи. Урожай.
СС0

В этот день крестьяне молили небо о дожде, чтобы уродился хороший урожай и старались не предпринимать ничего нового.

Традиции в День Андрея

Наши предки верили, что 17 июля можно приворожить суженого. Для этого девушки собирались и устраивали всякие любовные ритуалы.

День Андрея принято проводить со второй половинкой. Ругаться нельзя, в противном случае святой разведет пару навсегда, раз им так плохо вместе.

Самыми везучими считаются Андреи, которые в этот день празднуют именины. Они могут загадать заветное желание и попросить помощи у преподобного.

Овощи, продукты, урожай.
Овощи, продукты, урожай.
pixabay.com/

Что запрещено делать в Андреев День.

Не следует 17 июля пускать в свою жизнь новых людей и начинать новые дела.

Не нужно в Андреев День оставлять без присмотра маленьких детей.

Нельзя на День Андрея ругаться матом и думать плохо о людях — всё вернется к вам.

Не рекомендуется 17 июля заниматься починкой. Причём не только ремонтом, но и восстановлением отношений — можно ещё сильнее все испортить.

Народные приметы 17 июля

  • Если листва начинает желтеть — осень будет ранней.
  • Когда небо тучами затянуто — ждите теплой погоды.
  • Если во время грозы гром сильный — град будет.
  • Лес на ягоды богат — зима будет с суровыми морозами.
  • Если месяц играет — к сбору хорошего урожая.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость