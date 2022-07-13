Народные приметы на День Полупетра. Что категорически нельзя делать 13 июля

Что можно делать 13 июля
Православные верующие на Двенадцать апостолов ходят в храмы и молятся за себя и свою семью.
В этот день нужно помогать не только родным, но и незнакомым людям.
Также верующие просят прощения друг у друга, христиан также призывают забыть все обиды.
Что запрещено делать на День толоки
13 июля нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, ссориться с близкими людьми и сквернословить.
Мириться тоже нельзя: конфликт усугубится, поправить отношения еще долго не удастся.
Также в День Полупетра нельзя стричь волосы: считается, что укорачивая в этот день волосы, укорачиваешь свою судьбу.
Алкогольные напитки 13 июля под запретом.
Народные приметы 13 июля
- Тот, кто явился на свет 13 июля, будет работящим, но несчастливым в амурных делах.
- Если отправиться в этот день из избы без оберега — можно захворать или пострадать от порчи.
- Назначить встречу с утра — к неприятным последствиям.
- Если вы собрались в путь, лучше поехать по земле — путь будет быстрым и безопасным.
- Молодящие процедуры и диеты сегодня преимущественно полезны.