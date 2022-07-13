Народные приметы на День Полупетра. Что категорически нельзя делать 13 июля

13 июля отмечено в календаре днем Двенадцати апостолов. У него есть несколько других названий: «День толоки», «День Полупетра», «Макушка лета». Народные традиции и приметы праздника — в нашем материале.

Что можно делать 13 июля

Православные верующие на Двенадцать апостолов ходят в храмы и молятся за себя и свою семью.

В этот день нужно помогать не только родным, но и незнакомым людям.

Также верующие просят прощения друг у друга, христиан также призывают забыть все обиды.

Что запрещено делать на День толоки

13 июля нельзя выполнять тяжелую и грязную работу, ссориться с близкими людьми и сквернословить.

Мириться тоже нельзя: конфликт усугубится, поправить отношения еще долго не удастся.

Также в День Полупетра нельзя стричь волосы: считается, что укорачивая в этот день волосы, укорачиваешь свою судьбу.

Алкогольные напитки 13 июля под запретом.

Народные приметы 13 июля