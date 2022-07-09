Народные приметы на Давида Земляничника. Что запрещено делать 9 июля

9 июля отмечено в народном календаре днем Давида Земляничника. У праздника есть и другие названия: «Земляничник», «Ягодница», «Ягодочница». Рассказываем, как уберечься от материального неблагополучия с помощью земляники.

Что нельзя делать на Земляничника

Беременным нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.

Нельзя 9 июля просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

На Земляничника лучше не венчаться, иначе есть риск быстро развестись.

Приметы 9 июля