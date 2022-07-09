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Жизнь

Народные приметы на Давида Земляничника. Что запрещено делать 9 июля

9 июля отмечено в народном календаре днем Давида Земляничника. У праздника есть и другие названия: «Земляничник», «Ягодница», «Ягодочница». Рассказываем, как уберечься от материального неблагополучия с помощью земляники.

Ягода. Клубника. Земляника
Ягода. Клубника. Земляника
ССО

Что нельзя делать на Земляничника

Беременным нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.

Нельзя 9 июля просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.

На Земляничника лучше не венчаться, иначе есть риск быстро развестись.

Приметы 9 июля

  • Дождь 9 июля — к дождливой погоде до самой осени. А если ясно и тепло, то до конца лета погода будет безоблачной.
  • Если день засушливый, грибы появятся только к осени.
  • Обильный урожай земляники — к холодной зиме.
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