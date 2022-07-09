Народные приметы на Давида Земляничника. Что запрещено делать 9 июля

Что нельзя делать на Земляничника
Беременным нельзя выходить из дома без листа земляники в кармане. По приметам, если этого не сделать, у девушки будут тяжелые роды.
Нельзя 9 июля просить денег взаймы, их вернуть не удастся. Но если деньги нужны очень срочно, то нужно положить в карман земляничный листик, тогда никаких финансовых проблем не возникнет.
На Земляничника лучше не венчаться, иначе есть риск быстро развестись.
Приметы 9 июля
- Дождь 9 июля — к дождливой погоде до самой осени. А если ясно и тепло, то до конца лета погода будет безоблачной.
- Если день засушливый, грибы появятся только к осени.
- Обильный урожай земляники — к холодной зиме.