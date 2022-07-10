Народные приметы на Самсонов день. Что категорически нельзя делать 10 июля

10 июля отмечается народно-христиански праздник Самсон Сеногной. По-другому его называют День Самсона, Самсонов день, День странников. О приметах этого дня расскажем в нашем материале.

Что нельзя делать на Самсонов день

10 июля нельзя жадничать и скупиться для других людей, напротив, стоит проявить щедрость.

Также нельзя злиться и обижаться на близких. Лучше уладить все конфликты мирно, обойтись без ссор.

Не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие или переезжать: все новые начинания обернутся крахом.

Незамужней девушке 10 июля нельзя облизывать и кусать свои губы — ее такую никто замуж еще год не возьмет.

Приметы