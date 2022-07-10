Народные приметы на Самсонов день. Что категорически нельзя делать 10 июля

Что нельзя делать на Самсонов день
10 июля нельзя жадничать и скупиться для других людей, напротив, стоит проявить щедрость.
Также нельзя злиться и обижаться на близких. Лучше уладить все конфликты мирно, обойтись без ссор.
Не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие или переезжать: все новые начинания обернутся крахом.
Незамужней девушке 10 июля нельзя облизывать и кусать свои губы — ее такую никто замуж еще год не возьмет.
Приметы
- Радуга поперек реки — к ливню.
- Пчелы злыми стали — жди засушливые дни.
- Кислица сложила листики, цветы закрылись и поникли — к дождю.
- Приближение темно-синих кучевых облаков с чередованием светлых и темных горизонтальных полос — скоро дождь с грозой начнется.
- Появление крупных кучевых облаков похожих на воронку, снизу вверх расширяющуюся — предвещает град.