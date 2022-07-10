10 июля
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Жизнь

Народные приметы на Самсонов день. Что категорически нельзя делать 10 июля

10 июля отмечается народно-христиански праздник Самсон Сеногной. По-другому его называют День Самсона, Самсонов день, День странников. О приметах этого дня расскажем в нашем материале.

Урожай. Тюки сена.
Урожай. Тюки сена.
открытые источники (CC0)

Что нельзя делать на Самсонов день

10 июля нельзя жадничать и скупиться для других людей, напротив, стоит проявить щедрость.

Также нельзя злиться и обижаться на близких. Лучше уладить все конфликты мирно, обойтись без ссор.

Не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие или переезжать: все новые начинания обернутся крахом.

Незамужней девушке 10 июля нельзя облизывать и кусать свои губы — ее такую никто замуж еще год не возьмет.

Приметы

  • Радуга поперек реки — к ливню.
  • Пчелы злыми стали — жди засушливые дни.
  • Кислица сложила листики, цветы закрылись и поникли — к дождю.
  • Приближение темно-синих кучевых облаков с чередованием светлых и темных горизонтальных полос — скоро дождь с грозой начнется.
  • Появление крупных кучевых облаков похожих на воронку, снизу вверх расширяющуюся — предвещает град.
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