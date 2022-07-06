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Жизнь

Народные приметы на Аграфену Купальницу. Что нельзя делать 6 июля

По народному календарю, 6 июля начинаются ивановские ночи и длятся они неделю. В это время наши предки отмечают сразу три праздника: Аграфены Купальницы, Иван Купала и Петров день.

Лето. Девушка на реке.
Лето. Девушка на реке.
СС0

Что нельзя делать на Купальницу

Нельзя проводить весь день в одиночестве и тишине. Сегодня становится активна нечисть, которую привлекают одинокие люди. Нужно сходить в гости или пригласить гостей, встретиться с друзьями или просто выйти в людное место.

Под запретом плохое настроение, уныние, злость, недобрые мысли, месть. Всё это приведёт к сильному ухудшению жизни.

Нельзя рисковать, ставить на кон, обещать что-то. Такие вещи, которые связаны по большей части с удачей и везением, могут оказаться провальными.

Что можно делать на Аграфену

По поверьям, на Аграфену Купальницу, 6 июля, женщины и мужчины должны были искупаться в реке или озере. Если это не сделать, то, по старинным приметам, человека весь год будут преследовать неудачи и беды.

Обязательно в этот день готовили «обетную кашу». Ее варили из ячменя и угощали бедных. Верили, что такая доброта вернется богатым урожаем.

Приметы

  • Если в этот день соловей не поёт — значит, созрел ячмень и пора собирать урожай.
  • Если дождь льёт как из ведра, то он ненадолго.
  • Дождь не торопливый и протяжной — такая погода будет на весь день.
  • После дождя в небе долго стоит радуга — будет сырая погода.
  • Если в вечернем ясном небе зарница, то завтра точно ждите дождь.
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