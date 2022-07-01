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Жизнь

Народные приметы на Ярилин день. Что категорически запрещено делать 1 июля

Народный праздник Ярилин день, или «Ярило», отмечают 1 июля. Какие запреты принято соблюдать в эту дату — в нашем материале.

Лето. Солнце. Жара.
Лето. Солнце. Жара.
СС0

Что нельзя делать в Ярилин день

Предки 1 июля чтили бога Ярилу. Жители Руси приговаривали: «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется».

Категорически запрещено на «Ярило» ссориться и жаловаться. Это может привести к разладу в дружбе и неудачам в любви.

Кроме того, в Ярилин день нельзя хвастаться. В противном случае достижения могут обесцениться.

Также 1 июля не следует тратить деньги. Иначе, по поверью, есть риск остаться без достатка.

Народные приметы на Ярилин день

  • Розовый закат 1 июля — к жаре.
  • Туман 1 июля — тоже к теплу.
  • Новолуние выпало на 1 июля — жди засуху.
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