Народные приметы на Ярилин день. Что категорически запрещено делать 1 июля

Что нельзя делать в Ярилин день
Предки 1 июля чтили бога Ярилу. Жители Руси приговаривали: «Ярило — добрый молодец, на белом коне разъезжает, на русых кудрях — венок, в левой руке — ржи пучок, в правой — палица. Взмахнет Ярило рожью — нивы тучнеют, хлеба колосятся; взмахнет палицей — громы гремят, дожди льют. Куда конь ступит, там трава шелковая с лазоревыми цветами стелется».
Категорически запрещено на «Ярило» ссориться и жаловаться. Это может привести к разладу в дружбе и неудачам в любви.
Кроме того, в Ярилин день нельзя хвастаться. В противном случае достижения могут обесцениться.
Также 1 июля не следует тратить деньги. Иначе, по поверью, есть риск остаться без достатка.
Народные приметы на Ярилин день
- Розовый закат 1 июля — к жаре.
- Туман 1 июля — тоже к теплу.
- Новолуние выпало на 1 июля — жди засуху.