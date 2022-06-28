Народные приметы на День Фита. Что можно и нельзя делать 28 июня

Жуткий обычай
В День Фита и Амоса традиционно гадают на дух утопленника. Этто старинный ритуал считают одним из самых правдивых, но не каждый решается на него. По преданию, тому, кто вызовет сущность утопленника, откроется любая правда.
Что нельзя делать 28 июня
В День Фита и Амоса нельзя выкидывать то, что осталось после завтрака, обеда и ужина. Еду это следует раздать животным, тогда, по приметам, в доме поселятся удача и радость.
Если на Фита проявить скупость, можно потерять все, что у вас есть.
Запрещается 28 июня, выходя из дома, смотреть на небо. В народе говорили, что это очень плохая примета, которая предвещает опасность.
Народные приметы 28 июня
- Дождь на Фита плох для жита.
- Пришел Амос — пошел овес в рост.
- Кузнечики громче обычного стрекочут 28 июня — к дождю.
- Домашние животные беспокойно себя ведут — перед непогодой.