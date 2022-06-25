Народные приметы на Петра Солнцеворота. Что можно и запрещено делать 25 июня

По народному календарю 25 июня —Ддень Петра Солнцеворота. По-другому его называют Петр-поворот, Капустник и Рыболов. Какие традиции и запреты принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Суть Петрова дня

«Солнцеворот вершит поворот», — говорили предки и добавляли, что 25 июня солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. В праздник особенно сильны буйные, первобытные силы природы. Крестьяне в этот день убирали сорняки и подмечали: «Походишь рабой, а поешь госпожой», «Поле полоть, руки колоть, а не полоть, так и хлеба не молоть».

Кроме того, православная церковь 25 июня отмечает день памяти преподобного Петра Афонского, который жил в 7−8 веках.

Что можно делать в Петров день

На рассвете 25 июня крестьяне старались снять шапки, поклониться Солнцу, поблагодарить его за тепло и свет, а таеж попросить о хорошем урожае. В древности люди поднимались на холм или возвышенность, пели Светилу песни, а еще совершали в его честь обряды.

Пшеница. Хлеб. CC0

Кстати, Петров день называли запоздалым капустником. В эту дату огородники традиционно высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена.

Добавим, что прозвище Петра — Рыболов. Так что 25 июня прародители ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы.

Что нельзя делать на Петра Солнцеворота

На Петра Солнцеворота нельзя носить темную одежду. В этот день также категорически запрещено покупать корову: скотина может заболеть.

В Петров день ни в коем случае не косили траву. В праздник ее можно только рвать руками. А еще 25 июня нельзя, чтобы ребенок спал на чужой подушке — его будут мучить ночные страхи.

Народные приметы в Петров день