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Жизнь

Народные приметы на Ульянов день. Что обязательно нужно сделать 4 июля

Ульянов день, или Липов день, отмечают в народе 4 июля. Рассказываем, с какими традициями связан праздник.

Саженец липы.
Саженец липы.
Институт биологии и биотехнологии АлтГУ.

Что важно сделать в Ульянов день

В Ульянов день предки традиционно собирали цветы липы. Однако рубить деревья запрещалось — мол, это к несчастью. А если липа 4 июля засохла, то, по поверью, жди плохих перемен в семье.

Садоводы в Липов день обязательно опрыскивали плодовые деревья раствором соды или марганцовкой, чтобы защитить их от насекомых.

Кроме того, 4 июля было принято ходить к рекам, чтобы смыть с себя все болезни. Считалось, что вода в эту дату целебная.

Народные приметы на Ульянов день

  • В Ульянов день южный ветер — к солнечной погоде.
  • С утра 4 июля дождь, а после него солнце — к дождю вечером.
  • Радуга с переливающимися искорками 4 июля — к дождям. А если радуга стоит с запада на восток, то погода будет теплой.
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