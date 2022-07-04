Народные приметы на Ульянов день. Что обязательно нужно сделать 4 июля

Ульянов день, или Липов день, отмечают в народе 4 июля. Рассказываем, с какими традициями связан праздник.

Что важно сделать в Ульянов день

В Ульянов день предки традиционно собирали цветы липы. Однако рубить деревья запрещалось — мол, это к несчастью. А если липа 4 июля засохла, то, по поверью, жди плохих перемен в семье.

Садоводы в Липов день обязательно опрыскивали плодовые деревья раствором соды или марганцовкой, чтобы защитить их от насекомых.

Кроме того, 4 июля было принято ходить к рекам, чтобы смыть с себя все болезни. Считалось, что вода в эту дату целебная.

Народные приметы на Ульянов день