Народные приметы на Ульянов день. Что обязательно нужно сделать 4 июля

Что важно сделать в Ульянов день
В Ульянов день предки традиционно собирали цветы липы. Однако рубить деревья запрещалось — мол, это к несчастью. А если липа 4 июля засохла, то, по поверью, жди плохих перемен в семье.
Садоводы в Липов день обязательно опрыскивали плодовые деревья раствором соды или марганцовкой, чтобы защитить их от насекомых.
Кроме того, 4 июля было принято ходить к рекам, чтобы смыть с себя все болезни. Считалось, что вода в эту дату целебная.
Народные приметы на Ульянов день
- В Ульянов день южный ветер — к солнечной погоде.
- С утра 4 июля дождь, а после него солнце — к дождю вечером.
- Радуга с переливающимися искорками 4 июля — к дождям. А если радуга стоит с запада на восток, то погода будет теплой.