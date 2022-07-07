Народные приметы на Ивана Купала. Что категорически запрещено делать 7 июля

Праздник, который отмечается в этот день, появился на Руси еще в языческие времена, но его изначальное название неизвестно. Нынешнее название — Иван Купала — имеет уже христианское происхождение и восходит к имени Иоанна Крестителя, которого поминают в этот день.

По народным поверьям, в день Ивана Купалы как бы «открываются» земля и небо, вода приобретает чудодейственную силу. Знахари шли в лес за травами и кореньями, свято веря в то, что все растения наделяются в этот день удивительной целебной силой. Особенно популярны были сборы ромашки, зверобоя и тысячелистника.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Категорически нельзя купаться на Ивана Купала ночью — вами могут овладеть злые духи.

В ночь на Ивана Купала нельзя спать — все темные силы активизируются и могут напасть на спящего.

Не нужно что-то покупать или продавать в день, предшествующий Купальской ночи.

Дурным знаком считается подбирать деньги 7 июля — они принесут беду.

Запрещается 7 июля пить чаи из таких трав, как иван-да-марья, полынь и мать-и-мачеха, поскольку получите отрицательный результат и навлечете на себя разные хвори.

Девушка. Славянка. Венок ССО

Гадания в Купальскую ночь

Девушки гадали на травах. Они плели венки, вставляли в них свечи и пускали по воде. Если венок уплыл и пламя не потухло, скоро быть свадьбе. Утонул, замуж так никто и не позовет.

Ворожили на огне. Вставали у костра, спрашивали у него, повезет ли в любви, и прыгали. Если пламя не коснулось гадающего — повезет, опалило — ответ отрицательный.

На любовь гадали по ромашкам. Срывали два цветка. Одному давали свое имя, другому — парня. Затем подбрасывали их и смотрели, как упали. Лежат вместе — быть свадьбе, далеко друг от друга — судьба разведет влюбленных.

Приметы