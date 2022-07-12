Народные традиции 12 июля
В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки.
В праздник люди накрывали себе богатый стол — даже те, кто не мог его себе позволить. Со стола угощали нищих и сирых, больных и родственников.
В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях.
Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.
Петр был покровителем рыбного промысла — его рыбаки просили об удачной рыбалке и просили предсказать погоду.
Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый.
В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».
В старину в Петров день запрещалось есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду. А еще нельзя было заниматься садом и огородом.
Также запрещалось в этот праздник жениться — иначе брак будет недолгим.
Народные приметы 12 июля
- Дождь — к богатому урожаю.
- Ил в водоемах поднимается со дна — к дождю через 2−3 дня.
- После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре.
- Много росы — к жарким дням.
- Погода ясная — год будет хорошим.
- Дождливый день — дождь будет еще сорок дней.