12 июля христиане отмечают Петров день. Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Народные традиции 12 июля

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки.

В праздник люди накрывали себе богатый стол — даже те, кто не мог его себе позволить. Со стола угощали нищих и сирых, больных и родственников.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях.

Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Петр был покровителем рыбного промысла — его рыбаки просили об удачной рыбалке и просили предсказать погоду.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый.

В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

В старину в Петров день запрещалось есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду. А еще нельзя было заниматься садом и огородом.

Также запрещалось в этот праздник жениться — иначе брак будет недолгим.

Народные приметы 12 июля