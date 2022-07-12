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Жизнь

Почему 12 июля нельзя жениться — народные приметы на Петров день

12 июля христиане отмечают Петров день. Народные традиции и приметы — в материале altapress.ru.

Свадьба.
Свадьба.
СС0.

Народные традиции 12 июля

В старину праздник называли также Петрово говение, поскольку этим днем часто завершался Петров пост, или Петровки.

В праздник люди накрывали себе богатый стол — даже те, кто не мог его себе позволить. Со стола угощали нищих и сирых, больных и родственников.

В Петров день было принято умываться водой из трех ключей. Также крестьяне выходили посмотреть, как будет всходить солнце: собирались ночью на пригорках, разжигали костры и проводили время в ожидании рассвета в играх и песнях.

Считалось, что на Петры-Павлы солнце «играет» в небе: то заблещет разными цветами, то засияет ясно, то поднимется, то опустится.

Петр был покровителем рыбного промысла — его рыбаки просили об удачной рыбалке и просили предсказать погоду.

Крестьяне подмечали: если на Петров день дождь, то весь сенокос будет мокрый.

В то же время смена погоды в течение одного дня, когда за дождем следует солнце, а затем снова дождь, сулила плодородие. Говорили: «На святого Петра дождь — урожай худой, два дождя — хороший, три — богатый».

В старину в Петров день запрещалось есть сезонные ягоды и фрукты. Считалось, что так можно навлечь в дом беду. А еще нельзя было заниматься садом и огородом.

Также запрещалось в этот праздник жениться — иначе брак будет недолгим.

Народные приметы 12 июля

  • Дождь — к богатому урожаю.
  • Ил в водоемах поднимается со дна — к дождю через 2−3 дня.
  • После Петрова дня поет соловей — зима начнется в октябре.
  • Много росы — к жарким дням.
  • Погода ясная — год будет хорошим.
  • Дождливый день — дождь будет еще сорок дней.
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