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Жизнь

Авдотья Сеногнойка. Что категорически запрещено делать 20 июля — народные приметы

Народный праздник Авдотью Сеногнойку отмечают 20 июля. Какие запреты принято соблюдать сегодня — в нашем материале.

Свадьба.
Свадьба.
unsplash.com

Что нельзя делать на Авдотью Сеногнойку

На Руси издавна считали, что на Авдотью Сеногнойку нельзя звать девушек замуж. Иначе, по поверью, брак может быть недолгим, а союз — несчастливым. По этой же причине 20 июля не рекомендуют играть свадьбу.

Кроме того, на Авдотью категорически запрещено обманывать, даже незнакомцев. В противном случае, были убеждены люди, есть риск «наткнуться» на неприятности.

Также не следует завидовать. Мол, иначе можно навлечь на себя болезни и нищету.

Народные приметы на Авдотью Сеногнойку

  • На Авдотью Сеногнойку дожди — к скудному урожаю.
  • Пауки плетут паутину 20 июля — жди засухи.
  • Журавли раскричались вечером 20 июля — к теплу.
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