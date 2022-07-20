Что нельзя делать на Авдотью Сеногнойку

На Руси издавна считали, что на Авдотью Сеногнойку нельзя звать девушек замуж. Иначе, по поверью, брак может быть недолгим, а союз — несчастливым. По этой же причине 20 июля не рекомендуют играть свадьбу.

Кроме того, на Авдотью категорически запрещено обманывать, даже незнакомцев. В противном случае, были убеждены люди, есть риск «наткнуться» на неприятности.

Также не следует завидовать. Мол, иначе можно навлечь на себя болезни и нищету.

Народные приметы на Авдотью Сеногнойку