Народные приметы на День Берегини. Что категорически нельзя делать 15 июля

Народные приметы советуют прислушаться к запретам, напоминающим, что нельзя делать 15 июля в день Берегини, чтобы не навредить себе и своим близким.

Наши предки чествовали Берегиню, которая была славянским божеством. Она почиталась как мать всех духов и земных богатств.

Берегиня защищала от всего плохого, исцеляла и защищала от различных бед. Она выступала в образе белоствольной березы.

Как приворожить любимого в День Берегини

На Берегиню девушки срывали березовую веточку и прятали ее на пороге жилища молодого человека.

Когда юноша перешагивал через ветвь, девушка ее хватала и говорила:

«Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

После этого девушка прятала ветку в потайное место.

Березы. Россия. СС0

Что можно делать в Берегиню

Хороший день для любых любовных дел — для свидания, признания в чувствах, сватовства, предложения руки и сердца, планирования свадьбы и самой свадьбы, начала совместного житься и так далее.

Можно снимать порчу, проклятие, сглаз.

Можно проводить обряды, ритуалы, заговоры на удачу в любви и работе, на прибыль, благополучие, богатство.

Хороший день для очистительных, оздоровительных, омолаживающих процедур.

Магический ритуал , экстрасенс. CC0

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя 15 июля бездельничать. Кто не послушается, будет наказан страшными головными болями, избавить от которых сможет только отвар березовых листьев.

Не стоит в день Берегини выяснять отношения с любимым человеком. Есть вероятность, что сегодняшний конфликт может стать последним перед распадом пары.

Не рекомендуется 15 июля переезжать и переставлять в доме мебель.

Капли вода. После дождя , роса. Лето. СС0

Народные приметы на 15 июля