15 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Народные приметы на День Берегини. Что категорически нельзя делать 15 июля

Народные приметы советуют прислушаться к запретам, напоминающим, что нельзя делать 15 июля в день Берегини, чтобы не навредить себе и своим близким.

Березы.
Березы.
CC0

Наши предки чествовали Берегиню, которая была славянским божеством. Она почиталась как мать всех духов и земных богатств.

Берегиня защищала от всего плохого, исцеляла и защищала от различных бед. Она выступала в образе белоствольной березы.

Как приворожить любимого в День Берегини

На Берегиню девушки срывали березовую веточку и прятали ее на пороге жилища молодого человека.

Когда юноша перешагивал через ветвь, девушка ее хватала и говорила:

«Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».

После этого девушка прятала ветку в потайное место.

Березы. Россия.
Березы. Россия.
СС0

Что можно делать в Берегиню

Хороший день для любых любовных дел — для свидания, признания в чувствах, сватовства, предложения руки и сердца, планирования свадьбы и самой свадьбы, начала совместного житься и так далее.

Можно снимать порчу, проклятие, сглаз.

Можно проводить обряды, ритуалы, заговоры на удачу в любви и работе, на прибыль, благополучие, богатство.

Хороший день для очистительных, оздоровительных, омолаживающих процедур.

Магический ритуал, экстрасенс.
Магический ритуал, экстрасенс.
CC0

Что нельзя делать 15 июля

Нельзя 15 июля бездельничать. Кто не послушается, будет наказан страшными головными болями, избавить от которых сможет только отвар березовых листьев.

Не стоит в день Берегини выяснять отношения с любимым человеком. Есть вероятность, что сегодняшний конфликт может стать последним перед распадом пары.

Не рекомендуется 15 июля переезжать и переставлять в доме мебель.

Капли вода. После дождя, роса. Лето.
Капли вода. После дождя, роса. Лето.
СС0

Народные приметы на 15 июля

  • На кончиках листьев и травы появились капельки росы — перед дождём.
  • Возле муравейников много муравьёв — к тёплой и солнечной погоде.
  • Большой рой крылатых муравьёв в воздухе — к сильному дождю.
  • Появились первые жёлтые листья — осень и зима будут ранними.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость