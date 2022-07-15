Народные приметы на День Берегини. Что категорически нельзя делать 15 июля

Наши предки чествовали Берегиню, которая была славянским божеством. Она почиталась как мать всех духов и земных богатств.
Берегиня защищала от всего плохого, исцеляла и защищала от различных бед. Она выступала в образе белоствольной березы.
Как приворожить любимого в День Берегини
На Берегиню девушки срывали березовую веточку и прятали ее на пороге жилища молодого человека.
Когда юноша перешагивал через ветвь, девушка ее хватала и говорила:
«Как этот прут сохнет, так пусть и он (имя парня) от любви ко мне сохнет».
После этого девушка прятала ветку в потайное место.
Что можно делать в Берегиню
Хороший день для любых любовных дел — для свидания, признания в чувствах, сватовства, предложения руки и сердца, планирования свадьбы и самой свадьбы, начала совместного житься и так далее.
Можно снимать порчу, проклятие, сглаз.
Можно проводить обряды, ритуалы, заговоры на удачу в любви и работе, на прибыль, благополучие, богатство.
Хороший день для очистительных, оздоровительных, омолаживающих процедур.
Что нельзя делать 15 июля
Нельзя 15 июля бездельничать. Кто не послушается, будет наказан страшными головными болями, избавить от которых сможет только отвар березовых листьев.
Не стоит в день Берегини выяснять отношения с любимым человеком. Есть вероятность, что сегодняшний конфликт может стать последним перед распадом пары.
Не рекомендуется 15 июля переезжать и переставлять в доме мебель.
Народные приметы на 15 июля
- На кончиках листьев и травы появились капельки росы — перед дождём.
- Возле муравейников много муравьёв — к тёплой и солнечной погоде.
- Большой рой крылатых муравьёв в воздухе — к сильному дождю.
- Появились первые жёлтые листья — осень и зима будут ранними.