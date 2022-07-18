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Жизнь

Народные приметы на Афанасьев День. Что можно и нельзя делать 18 июля

В народе 18 июля известен как Афанасьев день или Месяцев праздник. Традиционно в этот день пекли рогалики и печенье в форму полумесяца и соблюдали ряд обычаем для повышения благосостояния.

Булочки.
Булочки.
ССО.

Что можно делать 18 июля

Вечер Афанасьева дня посвящали совместному отдыху с семьей — приглашали родственников на ужин или же просто устраивали скромное чаепитие. Главное — чтобы оно прошло душевно.

Нужно обязательно заняться планированием и выбрать для этого следует вечернее или ночное время. Необходимо по пунктам расписать действия по реализации задуманного, чтобы потом четко следовать им.

18 июля нужно выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста, в которое добавлено много меда, сливочного масла, орехов и мака.

Булочки.
Булочки.
ССО.

Что нельзя делать 18 июля

Нельзя в Афанасьев день злиться и грустить. Это очень плохой день для того, чтобы тратить в это время негативные эмоции.

Известно, что 18 июля — это день, когда нужно ходить в гости, и приглашать близких к себе. Так вы сможете призвать удачу и благополучие на целый год.

Не сплетничайте в Месяцев праздник, не раскрывайте свои и чужие секреты, не осуждайте других людей. Во время Лунного праздника это может принести еще больше разрушений в вашу жизнь.

Пекарь. Булочки.
Пекарь. Булочки.
CC0

Народные приметы 18 июля

  • Если облака стали желтыми как медь — жди дождя.
  • Испарения, которые начинают подниматься, как облако — предвещают дожди.
  • Яркий молодой месяц — жди сухую и теплую осень.
  • Много звезд — жди солнечную погоду.
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