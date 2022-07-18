Народные приметы на Афанасьев День. Что можно и нельзя делать 18 июля

Что можно делать 18 июля
Вечер Афанасьева дня посвящали совместному отдыху с семьей — приглашали родственников на ужин или же просто устраивали скромное чаепитие. Главное — чтобы оно прошло душевно.
Нужно обязательно заняться планированием и выбрать для этого следует вечернее или ночное время. Необходимо по пунктам расписать действия по реализации задуманного, чтобы потом четко следовать им.
18 июля нужно выпекать булки, пряники и печенье в виде полумесяца из теста, в которое добавлено много меда, сливочного масла, орехов и мака.
Что нельзя делать 18 июля
Нельзя в Афанасьев день злиться и грустить. Это очень плохой день для того, чтобы тратить в это время негативные эмоции.
Известно, что 18 июля — это день, когда нужно ходить в гости, и приглашать близких к себе. Так вы сможете призвать удачу и благополучие на целый год.
Не сплетничайте в Месяцев праздник, не раскрывайте свои и чужие секреты, не осуждайте других людей. Во время Лунного праздника это может принести еще больше разрушений в вашу жизнь.
Народные приметы 18 июля
- Если облака стали желтыми как медь — жди дождя.
- Испарения, которые начинают подниматься, как облако — предвещают дожди.
- Яркий молодой месяц — жди сухую и теплую осень.
- Много звезд — жди солнечную погоду.