Народные приметы на Сысоев день. Что обязательно нужно сделать 19 июля

Что важно сделать в Сысоев день
Предки считали, что в Сысоев день роса становится целебной. По поверью, ей нужно умываться молодым девушкам, чтобы сохранить молодость и здоровье. А еще роса 19 июля может принести пользу младенцам и вернет силы труженикам.
Кроме того, в Сысоев день люди старались ходить босиком по росе. Жители Руси были уверены, что этот «ритуал» бодрит. Прародители приговаривали: «Сысой — ходи по росе босой».
Также 19 июля было принято собирать черную смородину и готовить варенье. Мол, так в дом можно привлечь счастье и достаток.
Народные приметы на Сысоев день
- На небе хорошо виден месяц 19 июля — к богатому урожаю.
- Месяц зеленоватый в Сысоев день — жди дождей.
- Облака желтые 19 июля — тоже к непогоде.