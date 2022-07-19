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Жизнь

Народные приметы на Сысоев день. Что обязательно нужно сделать 19 июля

Народный праздник Сысоев день отмечают 19 июля. Какие традиции принято соблюдать сегодня — в материале altapress.ru.

Роса, утро, погода.
Роса, утро, погода.
pixabay.com/

Что важно сделать в Сысоев день

Предки считали, что в Сысоев день роса становится целебной. По поверью, ей нужно умываться молодым девушкам, чтобы сохранить молодость и здоровье. А еще роса 19 июля может принести пользу младенцам и вернет силы труженикам.

Кроме того, в Сысоев день люди старались ходить босиком по росе. Жители Руси были уверены, что этот «ритуал» бодрит. Прародители приговаривали: «Сысой — ходи по росе босой».

Также 19 июля было принято собирать черную смородину и готовить варенье. Мол, так в дом можно привлечь счастье и достаток.

Народные приметы на Сысоев день

  • На небе хорошо виден месяц 19 июля — к богатому урожаю.
  • Месяц зеленоватый в Сысоев день — жди дождей.
  • Облака желтые 19 июля — тоже к непогоде.
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