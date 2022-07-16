Народные приметы в День Мокия и Марка. Что категорически запрещено делать 16 июля

Наши предки во время празднования Стожаров по-особенному относились к макам. Они смотрели на полевой цветок как на священное растение, наделенное чудодейственными свойствами.
Что нельзя делать в Маков день
Не рекомендуется в Маков праздник ставить цели, планировать жизнь и начинать новые дела. Считается, что все начатое и запланированное никогда не завершится и не исполнится.
Также 16 июля нельзя жадничать и отказывать в помощи.
Для привлечения денежной удачи пекут в Маков день пироги, с которыми надо поделиться с ближними и нуждающимися.
Нельзя пересаживать растения. Если нарушить этот запрет, цветы быстро засохнут и увянут.
Народные приметы на 16 июля
- Комары или мошки кругами летают — ближайшие семь дней будет стоять хорошая погода.
- Лошадь ржёт или храпит — к ненастью.
- Собака роет землю, катается по траве — погода испортится.
- Много комаров — будет солнечно.