Народные приметы в День Мокия и Марка. Что категорически запрещено делать 16 июля

16 июля церковь чтит память святых Мокия и Демида. В народе этот праздник назвали Стожары или Маковым днем. Как провести этот день — расскажет altapress.ru.

Наши предки во время празднования Стожаров по-особенному относились к макам. Они смотрели на полевой цветок как на священное растение, наделенное чудодейственными свойствами.

Что нельзя делать в Маков день

Не рекомендуется в Маков праздник ставить цели, планировать жизнь и начинать новые дела. Считается, что все начатое и запланированное никогда не завершится и не исполнится.

Также 16 июля нельзя жадничать и отказывать в помощи.

Для привлечения денежной удачи пекут в Маков день пироги, с которыми надо поделиться с ближними и нуждающимися.

Нельзя пересаживать растения. Если нарушить этот запрет, цветы быстро засохнут и увянут.

Народные приметы на 16 июля