Первые огурцы и черничный день: народные приметы на 22 июля

22 июля на Руси по народно-церковному календарю отмечается день Панкратия и Кирилла. В народе этот праздник называется День Панкрата, Панкрат, День Кирилла, Кирилл и Ягодник, Панкратий Ягодник. Рассказываем, с какими приметами, поверьями и обычаями связан это день.

Народные традиции 22 июля

В этот день существовал обычай, касающийся первых огурцов. Хозяйка дома срывала самый первый огурец, и в тайне от всех остальных членов семьи закапывала его на участке. Считалось, что если закопать первый огурец так, что его никто не найдет, то следующий год будет более урожайным. Попробовать же первый огурец должен был самый младший член семьи. По поверьям, это приведет к тому, что все остальные огурцы будут хрустящими и вкусными.

Также в этот день готовили бочки под засолку. Люди прочищали их золой, речным песком и вновь промывали.

С 22 июля начинается сбор черники. Принято готовить пироги из этой ягоды, компоты и начинать заготовку черники на зиму. Помимо того, что черника сама по себе является очень полезной для здоровья, в народе бытовало поверье, что в этот день она обладает особой силой и может помочь в исцелении от разных болезней и недугов, и в целом укрепить иммунитет.

Кроме этого, День Панкрата считался удачным временем для переезда, путешествий и различных длительных поездок.

22 июля считалось хорошим времен для наведения красоты у женщин. Сон, который приснился сегодня, никому не рассказывали. Считалось, что плохой сон сбудется, а хороший — нет.

Народные приметы на 22 июля 2022 года