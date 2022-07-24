Народные приметы на Ольгу Смоковницу. Что обязательно нужно сделать 24 июля

Главные традиции на Ольгу
На Ольгу Смоковницу издавна принято убирать рожь, сушить сено и читать заговоры от порчи. Кстати, последнее, по поверью, лучше делать ночью.
Кроме того, 24 июля предки следили за погодой. Если она солнечная, то будет хороший урожай, а дождливая — богатый улов рыбы.
Также на Ольгу крестьяне ходили в лес за ягодой. Из нее традиционно готовили варенье. Мол, так оно более полезнее.
Народные приметы 24 июля
- На Ольгу звезды мерцают ярко — к удачной охоте.
- Гром 24 июля — к небольшому дождю.
- Ольга — на поле подмога.