Народные приметы на Ольгу Смоковницу. Что обязательно нужно сделать 24 июля

Народный праздник Ольгу Смоковницу, или Ольгу, отмечают 24 июля. С какими традициями связана дата — в нашем материале.

Главные традиции на Ольгу

На Ольгу Смоковницу издавна принято убирать рожь, сушить сено и читать заговоры от порчи. Кстати, последнее, по поверью, лучше делать ночью.

Кроме того, 24 июля предки следили за погодой. Если она солнечная, то будет хороший урожай, а дождливая — богатый улов рыбы.

Также на Ольгу крестьяне ходили в лес за ягодой. Из нее традиционно готовили варенье. Мол, так оно более полезнее.

Народные приметы 24 июля