26 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Народные приметы на Ольгу Смоковницу. Что обязательно нужно сделать 24 июля

Народный праздник Ольгу Смоковницу, или Ольгу, отмечают 24 июля. С какими традициями связана дата — в нашем материале.

Сено.
Сено.
открытые источники

Главные традиции на Ольгу

На Ольгу Смоковницу издавна принято убирать рожь, сушить сено и читать заговоры от порчи. Кстати, последнее, по поверью, лучше делать ночью.

Кроме того, 24 июля предки следили за погодой. Если она солнечная, то будет хороший урожай, а дождливая — богатый улов рыбы.

Также на Ольгу крестьяне ходили в лес за ягодой. Из нее традиционно готовили варенье. Мол, так оно более полезнее.

Народные приметы 24 июля

  • На Ольгу звезды мерцают ярко — к удачной охоте.
  • Гром 24 июля — к небольшому дождю.
  • Ольга — на поле подмога.
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость