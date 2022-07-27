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Жизнь

Хороший день для путешествий: народные приметы на 27 июля

27 июля в народно-церковном календаре проходит день памяти Стефана Чудотворца и народный праздник Дозоры. Кроме того, наши предки в этот день старались задобрить Полевого, духа-хозяина поля. Они верили, что если этого не сделать, то урожай мог пострадать от непогоды. О том, какие ещё приметы на этот день ходили в народе, читайте в нашем материале.

Поле. Дорога.
Поле. Дорога.
Анна Зайкова

В этот день нельзя подходить к незнакомым животным и птицам. Считается, что сегодня в них скрывается нечистая сила, которая может причинить травму или навредить другим способом.

Нельзя стоять против ветра, идти ему навстречу — может выдуть из человека удачу. Если уж так случилось, стоит найти другой путь, чтобы ветер не дул прямо в лицо.

Однако, если в последнее время вас постоянно преследуют неудачи, беды и несчастья, или же вы находитесь на чёрной полосе жизни — в этом случае нужно стараться идти против ветра, чтобы он выдул из вас все невзгоды, тёмное и нехорошее.

Девушке, которая ещё не встретила свою вторую половинку, нельзя сегодня мыться уже использованным ранее куском мыла. Нужно либо не трогать мыло вообще, либо взять новый кусок.

Если гремит гром, пришла гроза, нельзя оставлять открытыми окна — злой дух может в дом залететь.

День Стефана Чудотворца — хороший день для путешествий, дальней дороги. Кроме того, сегодня стоит сделать сегодня хорошее дело, помочь кому-либо бескорыстно — вас будет ждать настоящий подарок судьбы.

Народные приметы на 27 июля 2022 года

  • Чайки на воде плавают — к хорошей погоде.
  • Гром гремит продолжительное время, но дождя нет — стоит ожидать град.
  • Края у кучевых облаков стали лохматиться — погода испортится.
  • Тёплый день без осадков — к сухой осени.
  • Вечером летает много летучих мышей — к жаре.
  • Ливень — будет много грибов.
  • Ночное небо чистое, с яркими звёздами — солнечная погода простоит до самой осени.
  • Жара — к богатому урожаю.
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