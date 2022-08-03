Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого: народные приметы на 3 августа

Согласно народно-христианскому календарю, 3 августа отмечается день Онуфрия Молчаливого. О народных приметах, а также о том, что не полагалось делать в этот день — в материале altapress.ru

На Руси в этот день память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, работы в этот день было достаточно, и разговаривать крестьянам в любом случае было особо некогда.

Что нельзя делать 3 августа 2022 года

В этот день нельзя врать и давать заведомо невыполнимое обещание. Иначе можно испортить свою судьбу.

После трапезы 3 августа важно хорошенько вымыть стол , в противном случае вскоре придется «последние крохи доедать».

в противном случае вскоре придется «последние крохи доедать». Нужно избегать острых предметов. Причем это касается не только инструментов , но и , например , столовых приборов.

но и например столовых приборов. Нельзя отказывать в гостеприимстве добрым знакомым.

Народные приметы на 3 августа 2022 года