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Жизнь

Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого: народные приметы на 3 августа

Согласно народно-христианскому календарю, 3 августа отмечается день Онуфрия Молчаливого. О народных приметах, а также о том, что не полагалось делать в этот день — в материале altapress.ru

Тишина, молчание.
Тишина, молчание.
СС0

На Руси в этот день память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, работы в этот день было достаточно, и разговаривать крестьянам в любом случае было особо некогда.

Что нельзя делать 3 августа 2022 года

  • В этот день нельзя врать и давать заведомо невыполнимое обещание. Иначе можно испортить свою судьбу.
  • После трапезы 3 августа важно хорошенько вымыть стол, в противном случае вскоре придется «последние крохи доедать».
  • Нужно избегать острых предметов. Причем это касается не только инструментов, но и, например, столовых приборов.
  • Нельзя отказывать в гостеприимстве добрым знакомым.

Народные приметы на 3 августа 2022 года

  • Чем ярче светлячки сегодня, тем теплее будет завтрашний день.
  • Весь день дождь с грозой — пора и град ждать.
  • Пауки перед дождем никогда не плетут сети.
  • Если пауки совсем перестали раскидывать паутину или даже собирать предыдущую, то в скором времени стоит ожидать ненастною погоду.
  • Гром долго гремит — скоро град пойдет.
  • Поземный туман, который рассеивается с восходом солнца — вестник теплой погоды в ближайшее время.
  • В низинах к вечеру собирается туман, а к утру рассеивается — к теплу.
  • Светлячки еще не попрятались и дают себя разглядеть — осень нескоро закончится.
  • Рыбы плавают у поверхности лишь тогда, когда ожидается теплая погода.
  • Плотва залегла на дно — вскоре разразится гроза.
  • Дорога с утра выглядит мокрой — весь день будет погожий.
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