Что нельзя делать на Онуфрия Молчаливого: народные приметы на 3 августа

На Руси в этот день память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости. Кроме того, работы в этот день было достаточно, и разговаривать крестьянам в любом случае было особо некогда.
Что нельзя делать 3 августа 2022 года
- В этот день нельзя врать и давать заведомо невыполнимое обещание. Иначе можно испортить свою судьбу.
- После трапезы 3 августа важно хорошенько вымыть стол, в противном случае вскоре придется «последние крохи доедать».
- Нужно избегать острых предметов. Причем это касается не только инструментов, но и, например, столовых приборов.
- Нельзя отказывать в гостеприимстве добрым знакомым.
Народные приметы на 3 августа 2022 года
- Чем ярче светлячки сегодня, тем теплее будет завтрашний день.
- Весь день дождь с грозой — пора и град ждать.
- Пауки перед дождем никогда не плетут сети.
- Если пауки совсем перестали раскидывать паутину или даже собирать предыдущую, то в скором времени стоит ожидать ненастною погоду.
- Гром долго гремит — скоро град пойдет.
- Поземный туман, который рассеивается с восходом солнца — вестник теплой погоды в ближайшее время.
- В низинах к вечеру собирается туман, а к утру рассеивается — к теплу.
- Светлячки еще не попрятались и дают себя разглядеть — осень нескоро закончится.
- Рыбы плавают у поверхности лишь тогда, когда ожидается теплая погода.
- Плотва залегла на дно — вскоре разразится гроза.
- Дорога с утра выглядит мокрой — весь день будет погожий.