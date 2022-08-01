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Жизнь

Почему 1 августа нельзя пить квас и есть яблоки: народные приметы на 1 августа

На Руси 1 августа называли Макринин день, Макрида, Мокрины — так наши предки переиначили имя святой, поскольку наступала пора гроз и дождей, и день ее памяти тоже связывался в народном сознании с сыростью и ливнями. О народных приметах на этот день — в материале altapress.ru.

Дождь.
Дождь.
Михаил Хаустов

Люди верили, что первый день августа — это указатель грядущей осени. Если на Макрину сухо — не будет дождей шесть недель. Если сыро — то столько же будут идти дожди. Была и поговорка: «На Макриду дождь — на следующий год будет урожай на рожь». Еще считалось, что на Макрину оводы кусают последний раз.

Что нельзя делать на Макрину

Считается, что 1 августа лучше не есть яблок, иначе может начаться череда мелких неприятностей. Также люди старались не запускать в дом оводов, поскольку бытовало поверье, что это к покойнику.

Категорически запрещено в Макринин день пить алкоголь — употребление спиртного перерастет в пагубную привычку, от которой невозможно потом будет избавиться.

Нельзя в Макринин день забивать скот и птицу. У тех, кто ослушается этого запрета, может заболеть родной человек, а излечить его смогут лишь молитвы и целебные травы.

1 августа нельзя квасить капусту, солить огурцы и готовить квас — по примете, можно ими отравиться. Не рекомендуется ходить на рыбалку — улова все равно не дождаться, а русалки могут затащить на дно.

Кроме того, нежелательно принимать в дар ношеные вещи или приносить что-то с улицы.

Что можно делать 1 августа

На Макринин день обычно начинается ранний листопад, птицы в лесу замолкают, а оводы исчезают. Предки собирали в лесу грибы, занимались уборкой овса, сбором другого урожая.

Сон, увиденный в ночь с 31 июля на 1 августа сулит благополучие.

В Макринин день будет ладиться все, что связано с уборкой — стирка, глажка, мытье окон, чистка обуви. О себе тоже нужно не забыть — сходить в баню, как следует помыться и пропариться.

Если 1 августа прибьется рыжий кот, его нужно обязательно накормить, так как это животное — вестник счастья и удачи. А кто прогонит кота в Макринин день, тот изгонит из дома благополучие, достаток и гармонию в семейных отношениях. Вас будут преследовать скандалы, проблемы с деньгами и детьми. Если нет возможности оставить рыжего кота себе, нужно найти того, кто с радостью приютит его.

Приметы на 1 августа

  • На Макрину тепло и сухо — урожай будет отменный.
  • 1 августа сухо — не будет дождей шесть недель.
  • Случайно попал под дождь — будешь здоров весь год.
  • Идет дождь, сильный ветер, похолодание — к неурожаю, голоду, болезням.
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