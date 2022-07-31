Омельянов день: народные приметы на 31 июля

На Омельянов день завершалась уборка ржи. Священник проводил службу, освещая серпы, которые не использовали до следующего сезона жатвы. Хозяйки начинали заниматься заготовками на зиму.
После тяжёлой работы топили баню, для которой делались специальные веники из ржаных стеблей с добавлением полевых цветов и трав. Перед баней снимали нательный крестик, чтоб не рассердить Банника. Чтобы задобрить неласкового хозяина, оставляли ему мыло, полотенце и душистый веник.
Народные приметы и поверья на 31 июля
- По двум последним дням июля и первому дню августа определяли осеннюю погоду.
- Если последний день июля жаркий, то в декабре будут морозы.
- Если кроны берез пожелтели к 31 июля — осень рано наступит.
- Если верхушки еловых деревьев увешаны шишками — морозы зимой наступят нескоро, не раньше, чем в январе.
- Мухи пристают и болезненно кусают — будет ненастье.
- При появлении грозовых туч, пчелы продолжают работать и не прячутся в ульях — говорит о наступлении хорошей погоды.
- Божья коровка летит вверх — к солнечной и теплой погоде.
- «Сухая» молния сверкает после дождя — к улучшению погоды.
- Кучевые в лохмотьях облака на небе — предвестники шквалистого ветра.
- Раки выползают из воды и зарываются в песке — быть грозе.
- Считается большим грехом, косить косой пшеничные колосья в последний день июля.
- 31 июля в баню не ходят в одиночестве.
- Нельзя мыться в бане после заката, а особенно в полночь и купаться после третьего пара.
- В баню в этот день нужно заходить с осторожностью, чтобы не потревожить банника — банного духа.