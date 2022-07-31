Омельянов день: народные приметы на 31 июля

31 июля по народному календарю — Омельянов день. Православные христиане сегодня вспоминают святого Емельяна. Народные приметы и обычаи на этот день — в материале altapress.ru.

На Омельянов день завершалась уборка ржи. Священник проводил службу, освещая серпы, которые не использовали до следующего сезона жатвы. Хозяйки начинали заниматься заготовками на зиму.

После тяжёлой работы топили баню, для которой делались специальные веники из ржаных стеблей с добавлением полевых цветов и трав. Перед баней снимали нательный крестик, чтоб не рассердить Банника. Чтобы задобрить неласкового хозяина, оставляли ему мыло, полотенце и душистый веник.

Народные приметы и поверья на 31 июля