Купанию конец: народные приметы на Ильин день 2 августа

На Руси в Ильин день проводили крестный ход и читали молитвы пророку о дожде или о ясной погоде, в зависимости от ситуации. Считалось, что дождевая вода могла избавить от сглаза. Чтобы не было людей, пораженных грозой, запрещалось пускать в дом кошек и собак. Также в этот день пекли хлеб из первого урожайного зерна и угощали всех соседей.
Трудиться в поле запрещалось, так же как и купаться. Запрет на купание, кстати, распространялся и на все дни после этого праздника. В северных регионах он был связан с тем, что в это время менялась погода, вода остывала и при купании можно было заболеть. В южных регионах после 2-го августа вода в водоемах зацветала.
Предки считали, что змеи и дикие звери бродят по полям, поэтому скотину пастись не выпускали.
Народные приметы на Ильин день
- Сухой теплый день предрекает еще 6 таких же недель. А если дождливо, то и следующие недели будут мокрыми.
- Если во время дождя поднялся сильный ветер — это признак улучшения погоды.
- Комары роятся — впереди теплый солнечный день.
- Какой Ильин день, такой и Воздвиженье.
- На Ильин день купание запрещено — есть риск утонуть.
- Дождь пошел на Ильин день — обойдется без пожаров, а если тепло — то их много будет.
- Гром глухо гремит — жди дождь, гулко — ливень будет. Не прекращая, гремит — градом засыплет.
- Громкий и долгий гром — жди ненастную погоду, если постоянно прерывается — скоро распогодится.
- Дождливый день принесет отличный урожай ржи, если молния будет — то орехов не жди. Хорошая погода принесет продуктивный сенокос. Жаркий день предсказывает длительную зиму.
- Пчелиный улей дружно шумит — к теплу.
- Ветер порывист — вскоре ожидай тихую погоду.
- Кошку и собаку в этот день принято выпускать на улицу, чтобы в них не вселился злой дух.
- Дождливую воду, а именно послеобеденную, собирали и лечили глаза от разных болезней.
- Капусту нужно укрыть от солнца в этот день, чтобы получить больший урожай.
- Если до Ильиного дня дождей не было, то после него вполне может быть.
- Ильин день до обеда — лето, а после — осень.
- Яркие молнии в небе — Илья (пророк) выпускает стрелы по нечисти.
- Куда молния попадет — там и зло поселилось, люди стороной то место обходят.