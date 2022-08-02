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Жизнь

Купанию конец: народные приметы на Ильин день 2 августа

День памяти ветхозаветного Святого Ильи-пророка отмечается в конце лета. Дата праздника постоянная — 2 августа (20 июля по старому стилю). До Ильина дня на Руси заканчивали летние полевые работы, а сам праздник считали первым вестником скорой осени. О народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

Озеро Большое Кабанье.
Озеро Большое Кабанье.
altairegion22.ru

На Руси в Ильин день проводили крестный ход и читали молитвы пророку о дожде или о ясной погоде, в зависимости от ситуации. Считалось, что дождевая вода могла избавить от сглаза. Чтобы не было людей, пораженных грозой, запрещалось пускать в дом кошек и собак. Также в этот день пекли хлеб из первого урожайного зерна и угощали всех соседей.

Трудиться в поле запрещалось, так же как и купаться. Запрет на купание, кстати, распространялся и на все дни после этого праздника. В северных регионах он был связан с тем, что в это время менялась погода, вода остывала и при купании можно было заболеть. В южных регионах после 2-го августа вода в водоемах зацветала.

Предки считали, что змеи и дикие звери бродят по полям, поэтому скотину пастись не выпускали.

Народные приметы на Ильин день

  • Сухой теплый день предрекает еще 6 таких же недель. А если дождливо, то и следующие недели будут мокрыми.
  • Если во время дождя поднялся сильный ветер — это признак улучшения погоды.
  • Комары роятся — впереди теплый солнечный день.
  • Какой Ильин день, такой и Воздвиженье.
  • На Ильин день купание запрещено — есть риск утонуть.
  • Дождь пошел на Ильин день — обойдется без пожаров, а если тепло — то их много будет.
  • Гром глухо гремит — жди дождь, гулко — ливень будет. Не прекращая, гремит — градом засыплет.
  • Громкий и долгий гром — жди ненастную погоду, если постоянно прерывается — скоро распогодится.
  • Дождливый день принесет отличный урожай ржи, если молния будет — то орехов не жди. Хорошая погода принесет продуктивный сенокос. Жаркий день предсказывает длительную зиму.
  • Пчелиный улей дружно шумит — к теплу.
  • Ветер порывист — вскоре ожидай тихую погоду.
  • Кошку и собаку в этот день принято выпускать на улицу, чтобы в них не вселился злой дух.
  • Дождливую воду, а именно послеобеденную, собирали и лечили глаза от разных болезней.
  • Капусту нужно укрыть от солнца в этот день, чтобы получить больший урожай.
  • Если до Ильиного дня дождей не было, то после него вполне может быть.
  • Ильин день до обеда — лето, а после — осень.
  • Яркие молнии в небе — Илья (пророк) выпускает стрелы по нечисти.
  • Куда молния попадет — там и зло поселилось, люди стороной то место обходят.
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