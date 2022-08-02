Купанию конец: народные приметы на Ильин день 2 августа

День памяти ветхозаветного Святого Ильи-пророка отмечается в конце лета. Дата праздника постоянная — 2 августа (20 июля по старому стилю). До Ильина дня на Руси заканчивали летние полевые работы, а сам праздник считали первым вестником скорой осени. О народных приметах в этот день — в материале altapress.ru.

На Руси в Ильин день проводили крестный ход и читали молитвы пророку о дожде или о ясной погоде, в зависимости от ситуации. Считалось, что дождевая вода могла избавить от сглаза. Чтобы не было людей, пораженных грозой, запрещалось пускать в дом кошек и собак. Также в этот день пекли хлеб из первого урожайного зерна и угощали всех соседей.

Трудиться в поле запрещалось, так же как и купаться. Запрет на купание, кстати, распространялся и на все дни после этого праздника. В северных регионах он был связан с тем, что в это время менялась погода, вода остывала и при купании можно было заболеть. В южных регионах после 2-го августа вода в водоемах зацветала.

Предки считали, что змеи и дикие звери бродят по полям, поэтому скотину пастись не выпускали.

Народные приметы на Ильин день