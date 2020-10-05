Что нельзя делать 5 октября: народные приметы на Иона и Фоку

Народные традиции 5 октября
К этому дню опадало большинство листьев с деревьев. Листопадная считалась началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне определяли, какой будет погода зимой.
Если осиновые листья ложились лицевой стороной кверху, зимой следовало ждать лютых холодов. А если листья осины устилали землю вверх изнанкой, зима должна была быть теплой.
С 5 октября по селам начинали ходить осенние лихорадки, поэтому при себе полагалось носить осиновый сучок или кору этого дерева. Наши предки верили, что лихорадка испугается осины и отступится.
Также сегодня запрещалось есть рыбу. Отведать рыбу в этот день считалось грехом. Не рекомендовалась и рыбалка.
Народные приметы 5 октября
- Если на березе остались листья — снег не скоро пойдет.
- Если 5 октября шишек на хвойных деревьях мало — зима будет теплой.
- Листопад начинается — рябчик в ельник прилетает.
- Если снег в свое время ляжет, то в конце января будет продолжительная оттепель.
- Неподвижные облака появились там, куда дует ветер — скоро ветер прекратится.
- Мыши полевые запаслись кормами больше обычного — к снежной и строгой зиме.