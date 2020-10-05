Что нельзя делать 5 октября: народные приметы на Иона и Фоку

5 октября отмечается народно-христианский праздник Иона и Фока. По-другому его называют Листопадная, Фокин день, День Ионы, Ветроградарь и Листодер. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Народные традиции 5 октября

К этому дню опадало большинство листьев с деревьев. Листопадная считалась началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне определяли, какой будет погода зимой.

Если осиновые листья ложились лицевой стороной кверху, зимой следовало ждать лютых холодов. А если листья осины устилали землю вверх изнанкой, зима должна была быть теплой.

С 5 октября по селам начинали ходить осенние лихорадки, поэтому при себе полагалось носить осиновый сучок или кору этого дерева. Наши предки верили, что лихорадка испугается осины и отступится.

Также сегодня запрещалось есть рыбу. Отведать рыбу в этот день считалось грехом. Не рекомендовалась и рыбалка.

Осень. Листья СС0

Народные приметы 5 октября