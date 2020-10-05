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Жизнь

Что нельзя делать 5 октября: народные приметы на Иона и Фоку

5 октября отмечается народно-христианский праздник Иона и Фока. По-другому его называют Листопадная, Фокин день, День Ионы, Ветроградарь и Листодер. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Народные традиции 5 октября

К этому дню опадало большинство листьев с деревьев. Листопадная считалась началом настоящей осени. По опавшим листьям крестьяне определяли, какой будет погода зимой.

Если осиновые листья ложились лицевой стороной кверху, зимой следовало ждать лютых холодов. А если листья осины устилали землю вверх изнанкой, зима должна была быть теплой.

С 5 октября по селам начинали ходить осенние лихорадки, поэтому при себе полагалось носить осиновый сучок или кору этого дерева. Наши предки верили, что лихорадка испугается осины и отступится.

Также сегодня запрещалось есть рыбу. Отведать рыбу в этот день считалось грехом. Не рекомендовалась и рыбалка.

Осень. Листья
Осень. Листья
СС0

Народные приметы 5 октября

  • Если на березе остались листья — снег не скоро пойдет.
  • Если 5 октября шишек на хвойных деревьях мало — зима будет теплой.
  • Листопад начинается — рябчик в ельник прилетает.
  • Если снег в свое время ляжет, то в конце января будет продолжительная оттепель.
  • Неподвижные облака появились там, куда дует ветер — скоро ветер прекратится.
  • Мыши полевые запаслись кормами больше обычного — к снежной и строгой зиме.
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