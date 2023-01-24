Что нужно обязательно сделать на Федосея-весняка. Приметы и традиции 24 января

Традиции Федосеева дня
В Федосеев день часто наступала первая оттепель, которую крестьяне встречали без особой радости. Дело в том, что несвоевременное потепление грозит неустойчивой и затяжной весной.
Бывало и наоборот: на Федосея мог грянуть мороз. На этот случай говорили: «Федосеевы морозы — худосеи: посев яровых будет поздний». Наши предки считали, что морозы в этот день особенно плохие. На улицы в такую погоду выходила нечисть и приносила беды.
Часто в этот морозный день на человека нападает лихорадка-трясовица. Чтобы ее прогнать, в дом напускали разной вони — злой дух не любит неприятный запах. Самый верный способ избавиться от недуга — попариться в баньке.
Что нельзя делать 24 января?
- Нельзя ходить грязным или неопрятным — может напасть лихорадка.
- Не стоит мерзнуть — можно заболеть.
- Запрещено спорить и ругаться — святой Феодосий лишит спокойствия в доме или на работе.
- Не рекомендуется куда-либо переезжать или менять место работы — на новом месте могут разрушиться все планы.
Приметы Федосеева дня
- Туман и полная воды прорубь — к большому разливу рек весной.
- Редкие облака — к морозу.
- Если собака скулит, а кошка ворчит, то скоро заболеет хозяин или хозяйка дома.
- Чужая кошка во двор зашла — жди известия о смерти.
- Птица в окно стукнула — получите хорошую весть.
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