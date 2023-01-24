Что нужно обязательно сделать на Федосея-весняка. Приметы и традиции 24 января

24 января наши предки замечали первое потепление, потому день и прозвали Федосеем-весняком. Православная церковь почитает память преподобного Феодосия Великого — христианского святого. Altapress.ru рассказывает о традициях, запретах и приметах этого дня.

Традиции Федосеева дня

В Федосеев день часто наступала первая оттепель, которую крестьяне встречали без особой радости. Дело в том, что несвоевременное потепление грозит неустойчивой и затяжной весной.

Бывало и наоборот: на Федосея мог грянуть мороз. На этот случай говорили: «Федосеевы морозы — худосеи: посев яровых будет поздний». Наши предки считали, что морозы в этот день особенно плохие. На улицы в такую погоду выходила нечисть и приносила беды.

Часто в этот морозный день на человека нападает лихорадка-трясовица. Чтобы ее прогнать, в дом напускали разной вони — злой дух не любит неприятный запах. Самый верный способ избавиться от недуга — попариться в баньке.

Баня. CCO.

Что нельзя делать 24 января?

Нельзя ходить грязным или неопрятным — может напасть лихорадка.

Не стоит мерзнуть — можно заболеть.

Запрещено спорить и ругаться — святой Феодосий лишит спокойствия в доме или на работе.

Не рекомендуется куда-либо переезжать или менять место работы — на новом месте могут разрушиться все планы.

Теплые вещи. unsplash.com

Приметы Федосеева дня