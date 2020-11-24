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Жизнь

Что обязательно нужно приготовить на обед 24 ноября: народные приметы на Федора Студита

24 ноября отмечается народно-христианский праздник Федор Студит. По-другому его называют Федор Студеный, Студенец, Федор Мороз, Федоровы ветры, Федор поминальник и Федор заступник. Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.

Заморозки. Иней.
Заморозки. Иней.
СС0

Народные традиции 24 ноября

Наши предки считали, что в этот день Федор начинает студить землю. Погода сегодня обычно стояла холодная, поэтому праздник назвали Студит. В народе говорили: «Федор Студит землю студит».

На Федора обязательно нужно было варить на обед щи. Наши предки считали, что от этого зависит температура зимой. Чем больше горячих щей, тем теплее будет зима.

К этому времени в северных областях уже лежал снег, поэтому открывали санный путь. Крестьяне отправлялись на рынок для того, чтобы продать товар, а молодые люди катались на санях.

24 ноября девушки гадали на суженого. Для этого брали головку чеснока, очищали ее и считали чубчики. Если их количество было четным, то в ближайший год будет свадьба, а если нечетным, то еще год сидеть в девках. Также было принято перед сном съесть что-то соленое и сказать: «Суженый-ряженый во сне приди, мне водицы принеси». В сновидении должен был прийти будущий муж.

В этот день обязательно нужно выбросить посуду с трещинами. Считается, если этого не сделать, то семья испытает бедность.

Посуда. Чайный сервиз.
Посуда. Чайный сервиз.
СС0.

Народные приметы 24 ноября

  • С Мартынова и Студитова дня зима встает на ноги.

  • Если светит солнце, то погода скоро испортится и похолодает.

  • Идет мокрый снег или стоит ясная погода, то до 4 декабря еще случатся оттепели.

  • Если на улице тепло, то зима будет теплой и наоборот.

  • Сильные ветры в этот день сулят холодную зиму.

  • Если ночное небо усыпано звездами, то год будет грибным и ягодным.

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