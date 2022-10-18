18 октября
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Жизнь

Что обязательно нужно сделать в День Харитины: приметы и традиции

18 октября отмечен в народно-православном календаре как День Харитины. Его также называли Харитины — первые холстины. Православная церковь почитает память мученицы Харитины Амисийской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Швея.
Швея.
СС0

Традиции Харитинина дня

С 18 октября женщины приступали к изготовлению теплых вещей. Они садились за ткацкие станы, чтобы на Харитину выткать первый холст. Потому святую считали покровительницей прях и ткачих.

Считалось, что первая сотканная прядь обладает волшебными свойствами. Ее необходимо повязать на левое запястье — и тогда никакая порча не страшна.

Чтобы заниматься рукоделием было нескучно, девушки собирались вместе на вечерки. А мужчины валяли шерсть на валенки.

Валенки.
Валенки.
архив ООО «Руно»

Что нельзя делать 18 октября

  • Не стоит лениться бездельничать, иначе можно накликать неприятности.
  • Не рекомендуется надевать совершенно новые вещи — а то проблемы будут преследовать весь день.
  • Запрещено завидовать чужому успеху — можно от себя удачу отогнать.
  • Нельзя хвалиться своим счастьем — а то его и потерять можно.
Лень, отдых.
Лень, отдых.
pixabay.com

Приметы Харитин

  • Девочка, родившееся 18 октября, станет искусной ткачихой.
  • Безветренная погода сулит похолодание.
  • Галки и вороны в небе кружат — к снегу.
  • Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
  • Чайки раскричались и летают стаями — перед дождем.
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