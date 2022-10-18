Что обязательно нужно сделать в День Харитины: приметы и традиции

Традиции Харитинина дня
С 18 октября женщины приступали к изготовлению теплых вещей. Они садились за ткацкие станы, чтобы на Харитину выткать первый холст. Потому святую считали покровительницей прях и ткачих.
Считалось, что первая сотканная прядь обладает волшебными свойствами. Ее необходимо повязать на левое запястье — и тогда никакая порча не страшна.
Чтобы заниматься рукоделием было нескучно, девушки собирались вместе на вечерки. А мужчины валяли шерсть на валенки.
Что нельзя делать 18 октября
- Не стоит лениться бездельничать, иначе можно накликать неприятности.
- Не рекомендуется надевать совершенно новые вещи — а то проблемы будут преследовать весь день.
- Запрещено завидовать чужому успеху — можно от себя удачу отогнать.
- Нельзя хвалиться своим счастьем — а то его и потерять можно.
Приметы Харитин
- Девочка, родившееся 18 октября, станет искусной ткачихой.
- Безветренная погода сулит похолодание.
- Галки и вороны в небе кружат — к снегу.
- Если после восхода солнца туман исчез, день будет солнечным.
- Чайки раскричались и летают стаями — перед дождем.