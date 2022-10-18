Что обязательно нужно сделать в День Харитины: приметы и традиции

18 октября отмечен в народно-православном календаре как День Харитины. Его также называли Харитины — первые холстины. Православная церковь почитает память мученицы Харитины Амисийской. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Харитинина дня

С 18 октября женщины приступали к изготовлению теплых вещей. Они садились за ткацкие станы, чтобы на Харитину выткать первый холст. Потому святую считали покровительницей прях и ткачих.

Считалось, что первая сотканная прядь обладает волшебными свойствами. Ее необходимо повязать на левое запястье — и тогда никакая порча не страшна.

Чтобы заниматься рукоделием было нескучно, девушки собирались вместе на вечерки. А мужчины валяли шерсть на валенки.

Валенки. архив ООО «Руно»

Что нельзя делать 18 октября

Не стоит лениться бездельничать , иначе можно накликать неприятности.

иначе можно накликать неприятности. Не рекомендуется надевать совершенно новые вещи — а то проблемы будут преследовать весь день.

Запрещено завидовать чужому успеху — можно от себя удачу отогнать.

Нельзя хвалиться своим счастьем — а то его и потерять можно.

Лень , отдых. pixabay.com

Приметы Харитин