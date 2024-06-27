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Жизнь

Что происходит на месте строительства развязки на Южном и как будет выглядеть тоннель – фоторепортаж

В апреле 2023 года в Барнауле началось строительство тоннеля на Змеиногорском тракте протяженностью 460 метров. Новый путепровод протяженностью 300 метров соединит шоссе Ленточный Бор со Змеиногорским трактом. Что там сейчас происходит — смотрите в фоторепортаже altapress.ru

Тоннель. Строительство.
Тоннель. Строительство.
altapress.ru

Строительство новой трехуровневой развязки осуществляется за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Завершить объект подрядчик планирует в ноябре 2024 года.

Протяженность тоннеля составляет 460 метров. Он обеспечит движение из центра города в сторону федеральной трассы А322. На данный момент готово уже 60% подземной части объекта. Тоннель закончат строить в конце октября этого года.

До 10 июля откроется железобетонный путепровод. Существующая кольцевая часть движения будет перенесена для обеспечения безопасности при строительстве тоннеля.

Новая развязка помимо выполнения основной функции должна стать украшением Барнаула, его южными воротами, поэтому отдельное внимание строители уделят озеленению и световому оформлению транспортного узла.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о новой развязке на Змеиногорском тракте в Барнауле.

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