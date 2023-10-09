Что случилось с Юрием Шевчуком и правда ли, что все концерты группы "ДДТ" перенесли

Шевчук должен был выступать в октябре в Тель-Авиве. Концерт отменили, потому что артист перенес инфаркт в сентябре. Об этом сообщается на официальном сайте артиста.

Сейчас он чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию.

Кроме Тель-Авива, концерты перенесены на новые даты в Белграде (10 января), Лимассоле (11 мая) и Дубае (3 января).

В Тель-Авиве он выступит 6 января 2024 года.

Тем временем в Израиле артисты отменяю концерты после того, как там началась война.

Ранее в аэропорту Тель-Авива заметили людей, похожих на Аллу Пугачеву и Максима Галкина* (признан иноагентом в РФ).

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