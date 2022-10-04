Что стало с моим профилем: какие обновления «ВКонтакте» удивили пользователей

Обновления коснулись как приложения соцсети, так и его веб-версии.
- Обложка профиля увеличилась. Теперь она находится по центру экрана.
- Можно ставить обои профиля.
- После клика по профилю открывается основная информация о пользователе, контакты и подробное описание.
- Появилась единая кнопка для перехода к созданию записи, истории, размещению фото, видео, клипа и начала трансляции.
В приложении появилась функция — «лайкать» в два касания.
В новой версии индивидуальные предприниматели могут предложить клиентам сервис для покупок прямо из профиля.
Также контент будут показывать в профиле на самом заметном месте автоматически. Остальные записи и форматы будут доступны подписчикам по отдельным вкладкам.
Марина Краснова, специалист CEO «ВКонтакте» рассказала, для чего понадобились обновления.
«Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, лёгкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — отметила она.
Точно не известно. Многие уверены, что к старой версии вернуться будет уже невозможно.
Специалисты СЕО «Вконтакте» объясняют, что лента и личный профиль обновятся сами. Делать для этого ничего не нужно.