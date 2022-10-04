4 октября
﻿
Жизнь

Что стало с моим профилем: какие обновления «ВКонтакте» удивили пользователей

«ВКонтакте» недавно выпустил новое обновление профиля и ленты пользователя. Однако у многих оно вызвало вопросы. Altapress.ru отвечает на некоторые из них.

"ВКонтакте", социальные сети.
"ВКонтакте", социальные сети.
pixabay.com
1
Что изменилось в личном профиле?

Обновления коснулись как приложения соцсети, так и его веб-версии.

  • Обложка профиля увеличилась. Теперь она находится по центру экрана.
  • Можно ставить обои профиля.
  • После клика по профилю открывается основная информация о пользователе, контакты и подробное описание.
  • Появилась единая кнопка для перехода к созданию записи, истории, размещению фото, видео, клипа и начала трансляции.
Обновленный профиль во &quot;ВКонтакте&quot;
Обновленный профиль во «ВКонтакте»
Altapress.ru
2
А что стало с лентой?

В приложении появилась функция — «лайкать» в два касания.

3
Новые возможности для бизнеса

В новой версии индивидуальные предприниматели могут предложить клиентам сервис для покупок прямо из профиля.

Также контент будут показывать в профиле на самом заметном месте автоматически. Остальные записи и форматы будут доступны подписчикам по отдельным вкладкам.

4
Для чего понадобились изменения?

Марина Краснова, специалист CEO «ВКонтакте» рассказала, для чего понадобились обновления.

«Все изменения обусловлены запросом на высокую скорость коммуникации, желание пользователей быстро погружаться в главное, поэтому новый дизайн включает в себя простоту, лёгкость интерфейсов, а также мгновенный доступ к публикации и просмотру разнообразных форматов контента», — отметила она.

Обновленный профиль во &quot;ВКонтакте&quot;
Обновленный профиль во «ВКонтакте»
Altapress.ru
5
А можно вернуться к старому оформлению?

Точно не известно. Многие уверены, что к старой версии вернуться будет уже невозможно.

6
У меня все еще старая версия — что делать?

Специалисты СЕО «Вконтакте» объясняют, что лента и личный профиль обновятся сами. Делать для этого ничего не нужно.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость