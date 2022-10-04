Что стало с моим профилем: какие обновления «ВКонтакте» удивили пользователей

3

Новые возможности для бизнеса

В новой версии индивидуальные предприниматели могут предложить клиентам сервис для покупок прямо из профиля.

Также контент будут показывать в профиле на самом заметном месте автоматически. Остальные записи и форматы будут доступны подписчикам по отдельным вкладкам.