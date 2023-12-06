Что стоит сделать в Митрофанов день: приметы и традиции 6 декабря

Традиции Митрофанова дня

Митрофанов день знаменит шумными гуляньями - так народ отмечал установление санного пути. Хозяйки пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в веселые игры.

В этот день можно гадать, когда мужчина вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через шесть дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Если он начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.

Также 6 декабря чествовали Александра Невского. В его честь пекли специальные булки, в одну из которых клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. По расположению булочки с крестом можно было предугадать будущее.

Пекарь. Булочки. CC0

Что нельзя делать 6 декабря

Нельзя надевать новую обувь - это привлечет в жизнь проблемы и хлопоты.

Запрещено злиться и повышать голос – встревоженная душа может привлечь нечистую силу

Девушкам на выданье в Митрофанов день нельзя есть еду, приготовленную дома.

Не стоит ходить непричесанной - иначе жизнь станет такой же запутанной, как и волосы.

Девушка. Волосы. Ветер. CC0

Приметы Митрофанова дня