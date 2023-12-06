Что стоит сделать в Митрофанов день: приметы и традиции 6 декабря

Традиции Митрофанова дня
Митрофанов день знаменит шумными гуляньями - так народ отмечал установление санного пути. Хозяйки пекли пироги, а мужчины варили пиво. На посиделках играли в веселые игры.
В этот день можно гадать, когда мужчина вернется с военной службы. Для этого ловили паука и сажали его в банку, которую плотно закрывали. Через шесть дней проверяли, жив ли паук. Если да, то с солдатом все будет хорошо. Если он начинал плести паутину, то мужчина скоро будет дома.
Также 6 декабря чествовали Александра Невского. В его честь пекли специальные булки, в одну из которых клали крест. Потом выпечку раскладывали по дому. По расположению булочки с крестом можно было предугадать будущее.
Что нельзя делать 6 декабря
- Нельзя надевать новую обувь - это привлечет в жизнь проблемы и хлопоты.
- Запрещено злиться и повышать голос – встревоженная душа может привлечь нечистую силу
- Девушкам на выданье в Митрофанов день нельзя есть еду, приготовленную дома.
- Не стоит ходить непричесанной - иначе жизнь станет такой же запутанной, как и волосы.
Приметы Митрофанова дня
- Если облака редкие, то погода будет холодная, но ясная.
- Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь тёплым будет.
- Солнце прячется за тучи – к урагану.
- Если месяц на небе ясный, будет стужа.
- Если верхушки лиственных деревьев порозовели, зима будет не сильно суровой.
- Облака по небу низко плывут – к похолоданию.