Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
7 октября 8°C

Что такое осень. Горожане оккупировали барнаульский дендрарий в последние дни бабьего лета

На минувших выходных в дендрарии НИИ Лисавенко в Барнауле было не протолкнуться. Посмотреть на красоту увядающей природы приезжали большими семьями и компаниями. Все стремились сфотографироваться на фоне осенних пейзажей.

В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова

Стоимость входного билета в дендрарий не изменилась: для взрослых — 150 рублей, для малышей до 7 лет — 30 рублей, для школьников и студентов — 50, при условии организованных групп.

При желании в дендрарии можно заказать услугу экскурсовода. В этом случае стоимость прогулки составит 250 рублей.

В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова
В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова
В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова

Если погода будет хорошей, самое живописное место Барнаула будет работать до конца октября.

В будни дендрарий открыт с 08:00 до 16:30, в выходные с 10:00 до 18:00.

В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова
В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова
В барнаульском дендрарии
В барнаульском дендрарии
Анна Зайкова

Напомним, в прошлом году из-за сильнейшего урагана, который серьезно повредил насаждения, дендрарий не работал два месяца. Открыть его удалось только после расчистки большей части площади от поваленных деревьев.

Справка

Дендрарий находится на территории НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Он считается одним из самых больших и известных за Уралом, насчитывает более 1 тыс. культур из многих частей земного шара.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость