Что такое осень. Горожане оккупировали барнаульский дендрарий в последние дни бабьего лета

На минувших выходных в дендрарии НИИ Лисавенко в Барнауле было не протолкнуться. Посмотреть на красоту увядающей природы приезжали большими семьями и компаниями. Все стремились сфотографироваться на фоне осенних пейзажей.

Стоимость входного билета в дендрарий не изменилась: для взрослых — 150 рублей, для малышей до 7 лет — 30 рублей, для школьников и студентов — 50, при условии организованных групп.

При желании в дендрарии можно заказать услугу экскурсовода. В этом случае стоимость прогулки составит 250 рублей.

В барнаульском дендрарии Анна Зайкова В барнаульском дендрарии Анна Зайкова В барнаульском дендрарии Анна Зайкова

Если погода будет хорошей, самое живописное место Барнаула будет работать до конца октября.

В будни дендрарий открыт с 08:00 до 16:30, в выходные с 10:00 до 18:00.

В барнаульском дендрарии Анна Зайкова В барнаульском дендрарии Анна Зайкова В барнаульском дендрарии Анна Зайкова

Напомним, в прошлом году из-за сильнейшего урагана, который серьезно повредил насаждения, дендрарий не работал два месяца. Открыть его удалось только после расчистки большей части площади от поваленных деревьев.

Справка

Дендрарий находится на территории НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко. Он считается одним из самых больших и известных за Уралом, насчитывает более 1 тыс. культур из многих частей земного шара.