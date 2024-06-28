До сдачи новой трехуровневой развязки в Барнауле осталось меньше полугода. В начале июля автомобилисты уже начнут пользоваться свежим кольцом. Строители показали промежуточные результаты проекта и рассказали об условиях работы летом. Подробности – в фоторепортаже altapress.ru.

Из центра через тоннель

Сейчас идут работы по устройству арматурного каркаса подпорных стен тоннельной части развязки. Тоннель начали строить в апреле 2023 года. Он обеспечит одностороннее движение из центра в сторону федеральной трассы А322.

Как отметил заместитель руководителя компании «РСК» Сергей Никитин, на объекте работают в дневную и ночную смену, всего в работу включено более 200 человек.

Пока на объекте вырыт первый участок тоннеля. Вторая часть строительства развернется на территории напротив автосалона АНТ.

«Ширина проезжей части от бортика до бортика будет составлять 8 метров. Если вдруг ДТП или аварийная ситуация, есть возможность разъехаться», - сказал Сергей Никитин.

Чтобы обеспечить безопасность, строительство второго участка тоннеля начнут, когда перенесут движение со старого кольца на новое многополосное кольцевое пересечение. Это планируют сделать 10 июля, сейчас там заканчивают создавать дорожную одежду.

Полностью строительство тоннеля планируют завершить до конца октября.

«Для ближайших регионов, за исключением новосибирского метрополитена, это, думаю, уникальный объект», - отметил Сергей Никитин.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Как жара влияет на строительство

Замначальника «Алтайавтодора» по строительству Евгений Строганов рассказал, что повышенная температура влияет подвижность бетонной смеси.

«При укладке она слишком быстро высыхает, нарушается нормальный процесс твердения. Бетон начинает лопаться и трещать, качество нарушается. Когда заливали тоннели, несколько партий смесей не приняли – проверка в лаборатории показала, что их невозможно качественно уложить при такой температуре».

Он уточнил, что партии проверяют сразу в трех лабораториях: исполнителя проекта, заказчика и федерального надзорного органа.

Чтобы проблем с твердением бетона не возникало, с ним специалисты работают в ночную смену, когда температура воздуха ниже +30 градусов.

«То же самое с асфальтобетоном. Чем выше температура воздуха, тем он медленнее остывает, приходится выжидать, когда начнется уплотнение», - сказал Строганов.

Евгений Строганов. Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Также зной усложняет условия работы самих строителей. Впрочем, они признаются, что больше жары им мешают комары.

В прошлом году у строителей были другие проблемы. Например, они столкнулись с тем, что на самых глубоких участках тоннеля грунт оказался намного жестче, чем ожидалось. Из-за этого было непросто погрузить шпунт.

«Комплекс необходимых мер позволил нам это преодолеть, - сказал Сергей Никитин. – Также мы проводили дополнительные геологические изыскания, еще раз убедились, что грунтовых вод здесь нет».

Как утверждают специалисты, все работы идут в нужном темпе, по проектным срокам.

«Это крупнейший в новейшей истории края проект, поэтому контроль за ним особый. Дважды в месяц собираем специальное совещание. Пока рисков никаких нет», - подтвердил министр транспорта края Антон Воронов.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Комфортные ворота

Напомним, что, по планам дорожников, развязка обеспечит беспрепятственное сообщение центра города с его промышленной зоной и со спальными районами, расположенными в поселке Южный и других.

Также она обеспечит высокий трафик движения грузопассажирского транспорта между трассами А-322 и Р-256.

«В этом году дорожный трафик по федеральным направлениям вырос на 10%. Количество автомобилей за последние 17 лет удвоилось и перевалило за 1 млн. Мы понимаем, что при таком темпе нужны качественные развязки, имеющие запас пропускной способности. Цель – сделать южные ворота Барнаула комфортными для проезда на десятилетия», - заключил Антон Воронов.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Строительство трехуровневой развязки ведут за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита. Стоимость работ составляет более 2,9 млрд рублей. Завершить объект планируют в ноябре 2024 года.

Протяженность тоннеля составляет 460 метров. Он обеспечит движение из центра города в сторону федеральной трассы А322.

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