Евгений Строганов рассказал, как жара влияет на бетонную смесь:
«При укладке она слишком быстро высыхает, нарушается нормальный процесс твердения. Бетон начинает лопаться и трещать, качество нарушается. Когда заливали тоннели, несколько партий смесей не приняли – проверка в лаборатории показала, что их невозможно качественно уложить при такой температуре».
Он уточнил, что партии проверяют сразу в трех лабораториях: исполнителя проекта, заказчика и федерального надзорного органа.
Чтобы проблем с твердением бетона не возникало, с ним специалисты работают в ночную смену, когда температура воздуха ниже +30 градусов.
«То же самое с асфальтобетоном. Чем выше температура воздуха, тем он медленнее остывает, приходится выжидать, когда начнется уплотнение», - сказал Строганов.
Тем не менее, как утверждают специалисты, все работы идут в нужном темпе, по проектным срокам.
«Это крупнейший в новейшей истории края проект, поэтому контроль за ним особый. Дважды в месяц собираем специальное совещание. Пока рисков никаких нет», - подтвердил министр транспорта края Антон Воронов.
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