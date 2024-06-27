Замначальника «Алтайавтодора» по строительству Евгений Строганов рассказал, что повышенная температура влияет подвижность бетонной смеси. Несколько партий смесей для возведения развязки на Змеиногорском тракте отбраковали на этапе лабораторных исследований. Но это не единственные коррективы в работе над проектом.

Евгений Строганов рассказал, как жара влияет на бетонную смесь:

«При укладке она слишком быстро высыхает, нарушается нормальный процесс твердения. Бетон начинает лопаться и трещать, качество нарушается. Когда заливали тоннели, несколько партий смесей не приняли – проверка в лаборатории показала, что их невозможно качественно уложить при такой температуре».

Он уточнил, что партии проверяют сразу в трех лабораториях: исполнителя проекта, заказчика и федерального надзорного органа.

Чтобы проблем с твердением бетона не возникало, с ним специалисты работают в ночную смену, когда температура воздуха ниже +30 градусов.

«То же самое с асфальтобетоном. Чем выше температура воздуха, тем он медленнее остывает, приходится выжидать, когда начнется уплотнение», - сказал Строганов.

Тем не менее, как утверждают специалисты, все работы идут в нужном темпе, по проектным срокам.

«Это крупнейший в новейшей истории края проект, поэтому контроль за ним особый. Дважды в месяц собираем специальное совещание. Пока рисков никаких нет», - подтвердил министр транспорта края Антон Воронов.

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